綠營批藍白國會改革法案是「查水表」，桃園市議員黃敬平舉歐美曾要求祖克柏、梅鐸等商業鉅子出席聽證會，韓國調查朴瑾惠閨蜜門時也要求三星等8大企業領導人出席聽證會，且唐鳳、吳志中都曾出席法國聽證會，難道歐美韓都在對跨國企業和唐鳳查水表？他更斥綠營造謠國會改革是習近平指示，根本是「竹篙套菜刀」，胡亂抹紅拼湊，非民進黨籍就被冠上中共同路人，痛斥民進黨正在極權化、專制化自己的政權。

黃敬平舉歐美等國為例，美國、英國等國會聽證會，曾要求臉書創辦人祖克柏(Mark Zuckerberg)、TikTok執行長周受資、福斯公司董事長梅鐸(Rupert Murdoch)父子等商業巨擘出席，韓國國會2016年調查前總統朴瑾惠閨蜜崔順實干政事件，也曾要求韓國三星集團在內等八大企業領導人出席聽證會，黃敬平反嗆民進黨，難道美、英、韓等國家也都在對這些跨國企業查水錶？民進黨在抹黑這些民主國家國會？

黃敬平更指出，前數位部長唐鳳2023年4月曾出席法國國民議會聽證會、前駐法代表吳志中2021年5月也曾出席法國國會聽證會、前科技部長陳良基2019年4月曾出席英國國會教育委員會聽證會，他批綠難道是質疑法、英國會也在查唐鳳、吳志中等人的水錶？

黃敬平說，台灣的藐視國會罪，是官員出席聽證會後說謊才構成；但美、英國會聽證會是如任何人拒出席都構成違法，英國國會甚至曾揚言，對一度拒絕出席英國國會聽證會的祖克柏只要到倫敦轉機都要逮捕，可見歐美等國會聽證制度比台灣更嚴格！

黃敬平也不滿綠委造謠藍白國會改格是中共領導人習近平指示「香港化」，他反駁指出，台灣是台灣、香港是香港，這類比喻是「竹篙套菜刀」，胡亂抹紅拼湊。黃敬平諷刺，民進黨乾脆說，以後在台灣非民進黨籍、無綠營「防被逮捕進警局SOP」小卡者，都不得參選立委、6都及縣市議員等公職，因為都是中共同路人？感嘆綠營在反民主，正在極權化、專制化自己的政權，就像二戰時的德國納粹政權一樣。