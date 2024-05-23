高纖又低熱量的竹筍，是不少人愛吃的夏季美食。但醫師提醒，國內、外都曾發生過食用竹筍中毒的案例，原因就來自「生食」竹筍導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、甚至死亡，因此確保其煮熟後再吃非常重要。另外，醫師還提到，包括樹薯、豆薯、馬鈴薯等薯類，以及金針花，食用不當也有中毒風險，務必要注意。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌在《健康2.0－名醫觀點》指出，生竹筍含有氰酸，若吃進體內會造成氰化物中毒。他說明，主要在於氰化物會抑制身體利用氧氣，一旦身體組織無法使用氧氣，就會出現缺氧、酸中毒現象，嚴重恐抽筋，甚至是死亡，因此務必要煮熟後才能食用。

楊振昌提到，國內、外都曾發生過類似案例，泰國就有過幾10人因竹筍摘了未經烹煮處理，就直接醃漬後食用，導致中毒、甚至死亡的事件。即使市面上常見真空包裝的竹筍食品，在食用前仍要先煮熟後才能吃。

除此，楊振昌表示，樹薯也有相似情況，但只要透過日曬、加熱，就可破壞氰酸或類似化合物，而一般市售樹薯粉皆有經過此處裡，因此民眾可不用過於擔心；但若未經處理，國外報告常出現有慢性中毒的症狀，因氰化物會去結合維生素B12，造成人體B12缺乏，進而出現貧血、失智或神經系統的問題。

楊振昌還說，有一種植物稱作豆薯，它塊根部分可以食用，但其豆莢含有魚藤酮，同樣會造成厲害的毒性。國內就曾發生個案在食用一盤豆薯後，導致很嚴重的酸中毒，雖救回一命，但不幸成為植物人。

另外，楊振昌提醒，馬鈴薯發芽，裡面可能含有龍葵鹼；金針花若沒有處理好，也會有秋水仙鹼，同樣會引起中毒反應，也都要特別注意。

關於中毒後該怎麼辦？楊振昌強調，不論是多喝水或運動流汗，基本上對排毒都沒太大效果，其中氰化物中毒有解毒劑，所以盡快就醫治療，才是最好的選擇。