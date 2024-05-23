不少人哀號夏季電費變貴，但一名網友分享超狂電費帳單，3月14日到5月15日，他家二樓只用了140度電，扣除節電獎勵與電子帳單優惠，最後只需繳48元，但因金額太低直接併到下期再繳，所以本期應繳金額為0元，不少網友看呆直呼，要多省電才能達成這樣的目標，對此原PO回應，沒刻意省，而且家裡二樓用定頻冷氣，不過只有睡覺才會開，所以用電量才這麼低。

一名網友昨在臉書社團《爆廢1公社》上分享，收到最新一期電費帳單，統計期間從3月14日到5月15日，2個月只用140度電，原本電費是233.2元，扣掉節電獎勵175.2元與電子帳單優惠減收10元，電費只剩下48元，併入下期再收，因此本期應繳金額0元。

原PO在留言處補充，他家是四層樓高的透天，共裝了3個電表，家裡的電器用品多放在一樓，包括冰箱、按摩椅等，這期帳單，一樓的電費為1212元；二樓平常是媽媽在用，有一台定頻冷氣和變頻洗衣機，這期電費0元；三、四樓共用電表，較大型的電器有電爐和變頻冷氣，電費合計共1980元。

貼文引起網友討論，「這是沒人住嗎」、「膜拜一下，太神了」；另有網友分享，改用一級省電的家電以後，電費真的有感降低，他家也是透天，夏天和冬天都是狂開冷氣或除溼機，假日甚至整天都開著，但是2個月電費加總沒超過2000元。

另有網友好奇詢問，不管再怎麼省，都很難只用140度電而已，到底是怎麼回事？原PO回應，其實沒有刻意省電，但媽媽只有睡覺才會去二樓開冷氣，因此雖然是用定頻冷氣，用電量還是這麼低。