大陸東部戰區宣布，今（23）日上午7時45分開始在台灣周邊，開展「聯合利劍-2024A」環台演習，引起全台關注。對此，軍事作家、我空軍前少校參謀官邱世卿從大陸央視微博貼文中，出現「建立多個打擊陣位」、「模擬打擊『敵』高價值軍事目標和偵巡艦機」等字眼研判，這次軍演是把實戰流程演一遍給台灣、美國看。

央視微博今發文指出，今天7時45分開始，大陸東部戰區在台灣海峽，台灣島北、南、東部及金門、馬祖、烏丘、東引島周邊開展聯合演訓，在戰區聯合作戰指揮中心下達行動指令後，東部戰區海軍多個驅護艦編隊，向台島周邊海域多個方向高速機動，塑造全向圍島抵近進逼之勢。

貼文提到，東部戰區空軍出動數十架次戰機成體系，實施環台島戰巡、繞外島巡航，抵達任務空域後，各型戰機依托聯合情報支撐，靈活採取各類戰術動作，抵近台島周邊戰巡。在陸軍和火箭軍的支援掩護下，多機型編組滿掛實彈，飛赴預定空域建立多個打擊陣位，協同驅護艦、導彈快艇，模擬打擊「敵」高價值軍事目標和偵巡艦機。

「一般人關心的是軍演，我注意的是演習科目與兵力」，邱世卿今在臉書發文，畫出央視微博貼文的多個重點，包括「全向圍島」、「在陸軍和火箭軍的支援掩護下」、「建立多個打擊陣位」、「模擬打擊『敵』高價值軍事目標和偵巡艦機」等，他認為，與上次裴洛西訪台不同，這次東部戰區是把實戰流程演一遍給台灣和美國看。

另外，邱世卿也進行情勢推演，若這次情況是真實戰爭，從早上7點45分開始打，到貼文發出的下午2點45分，台灣北部的雷達和愛國者飛彈陣地，可能已無法執行攔截任務，空軍在西部的機場可能也沒有飛機可以起飛，「東部佳山以及建安（志航）恐怕也好不到哪裡去」，此外，外島陣地能夠提供的預警能力已不復存在，而根據美軍的快速反應能力，第1批美國第7艦隊的船隻可能還要數小時才能抵達。