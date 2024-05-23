立法院近日排審國會改革法案，引發朝野政黨激烈衝突，群眾到立院外集結抗議。國民黨立委張嘉郡列出六大點打臉民進黨，包含即問即答是民進黨過去的堅持、國會聽證及調查是前總統蔡英文的承諾、藐視國會罪不是立委說了算、5月17日表決沒有違反議事程序，當天沒有要審花東條例更不會花2兆，以及修正動議的文本都在委員座位上絕無黑箱，痛批民進黨造謠，把全民當傻瓜。

張嘉郡表示，5月17日是國會史上最黑暗的一天，當天不只暴力和性騷發生在國會殿堂，民進黨用非常惡劣語言怒罵國會議長，非常不應當，而國會五法從過去一直以來都是民進黨所堅持，尤其總統國情報告正常化、即問即答，也是民進黨所堅持，但到國民黨推動就變成毀憲亂政；二、國會聽證調查權，這也是當初蔡英文的承諾，八年交不出成績單，蔡英文做不到，就讓國民黨來做。

張嘉郡指出，第三，藐視國會罪，不是立委說了算，藐視國會罪對象是政府官員，站在質詢台上不能說謊是基本的行政道德，是否成案經由法院審判，跟一般民眾與公司行號都沒有關係，今日歐洲商會發文稱，來台投資的公司行號要注意藐視國會罪，這就是受民進黨誤導太深，不理解法條的內容，她重申，藐視國會罪需要法院審判，而且對象只針對政府官員。

張嘉郡提到，第四，5月17日的表決有沒有違反議事程序，舉手表決符合議事規則 第35條，有4種表決方式，用何種方式由主席決定，而國會改革法案也經過3場公聽會、1次專報，絕對不是民進黨所說的沒有公開透明， 也絕無黑箱。第五 ，她要澄清，當天沒有要審花東條例，更不會花2兆，這在之前就已達成共識，等待新任交通部長上任後才會邀集協商，並不會在院會處理。

張嘉郡強調，最後，所有修正動議文本都在各個委員的桌上，絕無黑箱，請委員們認真參與院會，看開會資料，而不是在那裡藉事端鬧事，完全不守議事規則，此外，當天民進黨立委鍾佳濱以非常惡劣的方式撲倒國民黨立委陳菁徽，這也是對女性的不尊重，呼籲所有女性站出來，喝止這樣的行為再次發生。