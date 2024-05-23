台西鄉新興國小自從樂動校園計畫上路後，低年級小朋友樂於跳繩。（新興國小提供）

雲林縣新興國小每天下午放學後都有小朋友繞著操場跑，跑完立即登錄。（新興國小提供）

董氏基金會提案推動「樂動校園計畫」，台西鄉新興國小全校師生跑操場1圈或跳繩100下，台塑企業及長庚科技大學配合捐出1元給董氏基金會從事公益宣導，從3月4日起迄今，全校總計跑6059圈、跳繩5萬9442下。

董事基金會的「樂動校園計畫」在全台各校已推動多年，台西鄉新興國小是今年全台參與的10所學校之一，辦法是3月4日至6月21日活動期間，師生、家長、民眾跑操場1圈或跳繩100下，台塑企業、長庚科技大學就捐出1元給董氏基金會從事心理衛生及憂鬱症防治宣導工作。

董氏基金會、台塑企業、長庚科技大學今（23日）到校驗收成果，頒獎表揚運動量最大前10名小朋友，英雄榜的第一名是一年級許子晴同學跑步93圈、跳繩5614下，創造149元捐款。

有長跑習慣的老師陳郁仁更跑820圈可捐助820元、孫浤宸小朋友和媽媽一起運動，共跑了198圈，可捐198元。

校長孫碧津表示，從3月迄今全校師生及家長累計跑6059圈、跳繩5萬9442下，換算捐款為6059元、594元，總計6653元，助人又利己。

孫碧津說，該校運動風氣不錯，自從樂動校園計畫上路後，師生更熱血，該校操場是200公尺，每天下午放學後都有小朋友繞著操場跑，跑完立即登錄，低年級小朋友則以跳繩取代跑步也可訓練協調性，家長們則刷條碼登錄。

董氏基金會心理衛生中心主任謝秉廷指出，運動產生的腦內啡能有效降低憂鬱情緒帶來的影響，一群人一起做運動的效果更好，新興國小師生出力、台塑企業出錢捐助，社會一起共好。

台塑企業麥寮管理部副總經理蔡建樑說，創辦人王永慶每一年堅持舉辦台塑運動會，他個人也以跑步維持健康。