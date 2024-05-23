駐紐西蘭代表歐江安日前以「為何必須將台灣納入全球衛生防疫計畫？」（Why Taiwan needs to be part of the world’s pandemic planning？）為題投書當地媒體「郵報」，並於今日刊載。歐江安指出，台灣在新冠疫情期間首先察覺疫情並與國際夥伴分享重要醫療資訊，且是重要交通樞紐之一，若因政治因素排除台灣於WHO外，不僅侵害台灣健康人權，更危及全球公衛健康。

歐江安呼籲，因政治考量將台灣排除在世界衛生組織（WHO）之外，不僅侵害台灣全體人民健康人權，更危及全球公衛健康，全球疾病防預網絡因出現地理真空無法有效運作、大流行疫情爆發證明「疾病無國界」，只有降低政治干擾才能拯救更多寶貴生命。

歐江安指出，目前紐西蘭及各國已進入後疫情時代，而第77屆世界衛生大會（WHA）將於下周一，27日舉行，所有「利益攸關者」包含台灣在內必須要被納入全球疾病防制網絡之中。任何地理空白將阻礙「大流行病協定」簽署，及「全球流感監測與應變系統」、「全球數位健康認證系統」、「國際衛生條例」與相關機制有效運作。

歐江安提及，台灣於2019年首先察覺中共武漢肺炎疫情的傳染風險，除即時通報WHO，並透過運用人工智慧、大數據、醫療監控等迅速擬定防疫策略，並取得民眾信任。台灣成功建立政府－公民合作源自對透明、開放、彈性以及尊重個人隱私權的共識與承諾。疫情期間台灣與國際夥伴分享重要醫療資訊、捐贈上千萬口罩、醫療器材、防疫物資等協助需要國家。

歐江安強調，台灣有世界頂尖的生化科技、半導體產業與醫療體系，以及防治疾病的豐富經驗，排除台灣是WHO及全球公衛體系的巨大損失。此外，每年約有7200萬外國旅客赴訪或過境台灣，單紐西蘭與澳洲每年即有58萬人造訪台灣或來台轉機。在台灣有高達86條國際航線駐地運作，台北飛航情報區每年服務2百萬架次航班、全球40％海路運輸經過台灣海峽，是東亞最繁忙的交通樞紐之一，包括紐西蘭航空每周有3班直飛「台北－奧克蘭」班機。

歐江安指出，如果基於地緣政治因素考量，將台灣排除在世界衛生組織之外，不僅侵害台灣近2400萬人民的健康人權，更將危及全球公共健康，使全球疾病預防網絡出現漏洞，地理真空將使全球防疫網無法有效運作。

歐江安呼籲，邀請台灣參與WHO是基於全球人類的務實需要。疫情已證明疾病無國界，只有降低政治干擾才能拯救更多寶貴生命。針對WHO曾呼籲各國必須共同抵禦來自「X疾病」威脅，歐江安說，最佳答案應是「不遺漏任何人」。