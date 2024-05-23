道奇球星大谷翔平砸下785萬美元（約新台幣2.5億）在洛杉磯買下一座豪宅，豪宅內部包含籃球場、游泳池及電影院等設施。有趣的是，買下該豪宅的公司就是使用大谷的愛犬Decopin命名，讓實際持有者大谷曝了光。

綜合外媒報導，大谷是從脫口秀主持人Adam Carolla手上買下豪宅，去年夏天以899萬美元求售，最終成交價為785萬美元，大谷算是買在相對低價，洛杉磯時報透過公開資料發現此交易，經業界不具名人士證實買家就是大谷。

該豪宅距離道奇球場的車程僅約20分鐘，屋齡11年佔地約200坪，5房6.5衛還擁有SPA池、游泳池、草坪、電影院及籃球場。大谷與道奇簽下10年7億美元合約，雖然有6.8億是延後支付，合約期間每年只領2千萬美元，但可觀的代言收入仍讓他有足夠的資金買房。

大谷在開季爆出遭前翻譯水原一平竊走近1700萬美元（約新台幣5.5億）的重大事件，在那之後，大谷似乎開始重視理財，先砸下1700萬美元在夏威夷置產，如今又在洛杉磯買房，買房的機構都是以愛犬命名的Decopin LLC 。

大谷本季至今繳出MVP級的數據，50場出賽繳出打擊三圍3成54、4成22及6成46表現，並有13轟34分打點，攻擊指數1.068成績。