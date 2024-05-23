聯結貨車不慎撞破護欄摔進大排內，消防隊進行救援。（翻攝畫面）

新北市五股區中興路三段45巷內，今天（23日）下午2時許，一輛載滿雜物的聯結貨車，42歲的駕駛，疑似煞車失靈在行駛中撞破大排護欄，整輛車摔落大排內，車頭朝下，車斗翹起，駕駛一度受困車上，附近民眾發現立即報警。

聯結貨車不慎撞破護欄摔進大排內，消防隊進行救援。（翻攝畫面）

聯結貨車不慎撞破護欄摔進大排內，消防隊進行救援。（翻攝畫面）

據了解，中興路45巷內有多家鐵皮工廠及資源回收廠，這輛聯結貨車疑似是要進去卸貨，疑似煞車失靈，才會撞破護欄整輛車駛進大排內，所幸消防隊就在附近，獲報後立即到場進行救援。

消防隊表示，獲報到場時，立即派人架梯下到大排內，確認駕駛狀況，所幸駕駛意識清楚‧左小腿骨折，在消防隊破門將人救出後，利用吊臂將人救上岸，隨後由救護車送往醫院救治，至於詳細車禍原因由轄區警員接手。

聯結貨車不慎撞破護欄摔進大排內，消防隊進行救援。（翻攝畫面）

警方表示，這起車禍當時獲報就立即到場，當時消防隊已經展開救援，隨後優先協助駕駛送醫，聯結車李姓駕駛（42歲），車輛行駛過程中煞車失靈才會撞破護欄，導致車輛摔落大排，所幸救出只有骨折，駕駛沒有喝酒，詳細車禍原因已經調閱監視器來釐清。

新北市政府消防局第二大隊提醒，車禍案件報案時可一併告知受傷人數及傷勢，可供消防局派遣適合救援能量之車組。