由宜蘭縣鐵人三項協會及羅東聖母醫院聯合主辦的「太平山漫步雲端公益路跑」活動，將在6月1日開跑。（吳佩蓉攝）

由宜蘭縣鐵人三項協會及羅東聖母醫院聯合主辦的「太平山漫步雲端公益路跑」活動，今年依然堅持「報名費定額提撥做公益」及「全程不提供水杯環保愛地球」2大精神主軸；院方表示，從報名費預提撥10萬元，加上各單位捐贈紀念品、義賣等，共湊足20萬元，讓澎湖惠民醫院能早日完成重建，照顧更多鄉親健康。

太平山四季景色多變及長年雲霧裊繞聞名遐邇北台灣，猶如漫步雲端，且富含芬多精的新鮮空氣、全程無任何車輛的優質賽道及公益環保兼顧的精神，是跑友們願意每年耗時車程，歷經蜿蜓山路上場的最終原因，也是每年賽事的最優選擇；今年更有來自美國、日本、法國、加拿大及中國大陸的跑友參加，總報名人數985人。

由宜蘭縣鐵人三項協會及羅東聖母醫院聯合主辦的「太平山漫步雲端公益路跑」活動，將在6月1日開跑。（吳佩蓉攝）

院方表示，延續往年的公益精神，今年報名費預先提撥10萬元贈予澎湖惠民醫院重建基金，然離島醫院重建不易，為了讓澎湖的長輩盡快有一個幸福舒適的長照家園，感謝公路局東區工程養護分局、東肯企業有限公司提供的晶片押金捐贈紀念品，及宜蘭縣鐵人三項協會也提供紀念品現場義賣，共同募款。

聖母院長馬漢光坦言，惠民醫院的重建進度因原物料上漲，讓重建費用不斷往上攀升，從5.5億元上漲至8.5億元，目前募得5.8億元，期盼社會各界踴躍捐輸，讓神父們70年來在菊島的醫療傳愛佳話能再續新篇；此次也徵招36名醫護志工，提供緊急救護，照顧跑友安全、協助寄物及補給站等工作，為送愛到澎湖盡己之力。

「太平山漫步雲端公益路跑」將於6月1日上午6時45分至下午1時30分，在太平山莊廣場舉行，全馬42K在翠峰山莊折返，限時6.5小時。院方表示，如因新冠肺炎疫情或中央氣象局發佈豪雨、颱風預報或空軍氣象中心建議或遇人力不可抗拒的天然災害，為考量選手、志工及所有參與人員健康、安全，將取消舉辦。