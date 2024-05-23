位於基隆市的八斗子漁港停泊船位不足，於颱風侵襲時常造成船隻損壞，國民黨立委林沛祥（中）23日於基隆區漁會邀請漁業署及業者，研討增建凸堤碼頭。（徐佑昇攝）

位於基隆市的八斗子漁港停泊船位不足，於颱風侵襲時常造成船隻損壞，為解決此問題，國民黨立委林沛祥23日於基隆區漁會邀請漁業署及業者，研討增建凸堤碼頭。林沛祥作出結論，希望今年9月底漁業署與基隆市產發處、基隆漁會協調提出相關規畫方案，2026年盡速將碼頭興建完畢。

基隆八斗子漁港泊位不足，籲增凸堤碼頭減少颱風毀損船隻。

八斗子漁港是基隆市的重要漁業港口，不僅是著名的休閒觀光地點，亦是外縣市漁船臨停整補的關鍵據點。但近期漁船數量增多導致停泊困難，特別是在魚季和颱風季期間，漁船常面臨損壞及安全威脅。

位於基隆市的八斗子漁港停泊船位不足，國民黨立委林沛祥（左二）23日於基隆區漁會邀請漁業署及業者，研討增建凸堤碼頭。漁業署長張致盛（右二）承諾今年9月底將完成新建碼頭評估。（徐佑昇攝）

位於基隆市的八斗子漁港停泊船位不足，於颱風侵襲時常造成船隻損壞。圖為立委林沛祥（左）與基隆區漁會理事長簡建輝（右）商討解方。（徐佑昇攝）

為解決漁港泊位問題，林沛祥23日辦理座談會，召集農業部漁業署署長張致盛、基隆市政府產發處長林鼎超、基隆區漁會理事長簡建輝與多位基隆漁民代表共商解決方案。會中多位漁民提出意見，也表示希望能協助加速老舊漁船的收購汰換問題。

張致盛表示，漁業署將於今年9月底前完成凸堤碼頭新建之評估報告，預計最快後年可完工，預期可以大幅改善漁港現有船位不足問題，並提升漁民的工作環境品質，也很高興能達成共識。

林沛祥表示，漁民們多次反映八斗子漁港船位不足的問題，現有的泊位已無法滿足本港及外來漁船的需求，特別是在漁季和極端氣候下，造成漁船停泊困難和安全隱患。林強調，新建的凸堤碼頭將不僅解決漁船停泊問題，還能在颱風天提供船隻更多的避風港，保護漁民的生命財產安全。

林沛祥承諾，針對漁民們提出的其他建議，如老舊漁船收購和小型船席的岸邊水電問題，將請漁業署專案辦理，並會持續追蹤進度，為漁民爭取更多的權益。希望在未來，新建的凸堤碼頭能為八斗子漁港帶來嶄新的風貌，使漁民工作環境得到全面改善。