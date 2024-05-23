台灣夏天濕熱，特別容易孳生蚊蟲，一名女子在家電賣場上班，展示用的除溼機上恰巧停著一隻蚊子，同事伸出食指對著蚊子順時鐘轉數圈後，下秒輕鬆壓死蚊子，對方表示轉圈會讓蚊子頭暈目眩而無法飛走，影片曝光後，一票網友稱這招是「妖術」，有過來人讚這方法非常有效，也有人看完影片後找蚊子測試，驚呼「真的一根手指就壓死。」

原PO昨（22）日於《Threads》上傳一段短片，她工作的家電賣場內一台展示的除溼機面板，停留一隻蚊子，同事看到立刻伸出食指，對著蚊子順時鐘轉約10圈，對方表示這樣子蚊子會很暈，無法拍動翅膀逃跑。

接著原PO看同事直接將手指往下壓，蚊子瞬間死亡，她看得目瞪口呆，「也太強了吧！這招有人知道嗎？」

短片有逾7千人關注、900多人轉發，一票網友驚呼連連，表示「這是什麼妖術？」當中也有過來人表示，曾用同樣方法殺死蚊子，非常有效，另也有人看完她的貼文，見到蚊子立刻測試，「我現學現賣，真的一根手指就壓死蚊子。」