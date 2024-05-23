台南市年度第2場大型就業博覽會25日在南台科大三連堂登場，共有90家廠商提供4613個職缺迎接即將到來的畢業季，最高月薪達6萬元。活動首度邀請各高中職學生，參加台積電慈善基金會「2024高中職就業媒合X職業探索」工作坊。

台南市職訓就服中心每年舉辦4場大型就博會，今年第2場就博會因應即將到來的畢業潮，提供職缺比首場還多，有7成以上職缺月薪超過3萬元，其中台灣穗高科技公司開出產品開發工程師職缺月薪6萬元，是所有職缺中的最高薪水，歡迎畢業學子或想換跑道的求職者。

台南市長黃偉哲表示，上任以來增加1萬個就業機會，失業率由3.87降至3.5。目前台南市的勞動參與率6成為歷年最高，由於近期正逢畢業潮來臨，市府與南台科大合作，讓畢業學子可以無縫接軌順利進入職場。

提供學生提前了解職場就業環境，台南市勞工局廣發通知給高中職學生，歡迎參與台積電慈善基金會「2024高中職就業媒合X職業探索」工作坊，可獲得研習證明與相關好禮。

台南市勞工局公布近年招商成果，目前已有100案完成投資、投資額約1439億元，其中沙崙科學城全區廠商進駐率超過9成，進駐廠商147家，就業人數超過1900人。

根據往年統計，每年在南台科大舉辦的大型就博會約可吸引上千人到場，為鼓勵求職者勇於投遞履歷，當天活動投遞3家履歷就有機會參加無線防水耳機、肩頸按摩器、家用工具套裝組、不鏽鋼電茶壺等抽獎活動，另有求職好康禮限量贈送。