台東縣議員許進榮今天建議台東縣府協助舉辦「第一鮪」拍賣會及協助促銷鬼頭刀。（蔡旻妤攝）

台東縣議會第20屆第3次定期大會，無黨籍台東縣議員許進榮今天質詢台東縣長饒慶鈴，他建議台東縣能比照屏東東港、宜蘭蘇澳舉辦「第一鮪」拍賣會，另希望縣府協助促銷鬼頭刀。

許進榮指出，全台灣只有3處港口可捕捉黑鮪魚，包括東港、蘇澳及新港漁港，新港籍漁船南興號船長鄭正愛今年4月19日釣獲1尾重達229公斤黑鮪魚，是台東今年第一鮪，經拍賣後以每公斤1000元成交。在地漁民只懂捕魚不懂行銷，許多漁民向他反映希望明年起比照東港、蘇澳舉辦促銷拍賣會，打開新港漁港知名度、增加漁民收入。

饒慶鈴回應，拍賣會有其機制及流程，要作拍賣會必須和漁民共同討論、並協調新港漁會，這是好事情，也可以增加觀光收入，縣府會努力協助。

許進榮提及，夏天是鬼頭刀產季，也是新港區漁會產量最高的漁類，過去大部分外銷美國，但是從去年開始，美國不再進口台灣的鬼頭刀，導致魚販的屯貨增加，價格也下跌，漁民雖滿載而歸，臉上卻沒有笑容。

許進榮強調，鬼頭刀肉質新鮮又美味，是很好的魚種，因供銷失衡，新港區漁會發文給漁業署尋求協助，也建議台東縣政府在各級學校的營養午餐增加鬼頭刀，協助推廣，幫助漁民打開通路。

饒慶鈴詢答時回覆，若鬼頭刀需經分切處理及加工，符合學生及營養需求，這樣營養午餐廚房才方便烹調，她允諾會溝通縣內學校及台東縣的營區協助推廣鬼頭刀。