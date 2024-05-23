86歲資深製作人「阿姑」周遊今（23）日跟老公李朝永出席演藝人員端午餐會，2人手牽手登場、鶼鰈情深，周遊還腳踩10公分高跟鞋，踏著輕快舞步，足以證明她的好體力。周遊感嘆其實每年都在盼望跟資深藝人們聚會，「見一次、少一次，看到大家我就很感動」，尤其某些資深藝人還抱病出席，讓她忍不住心疼落淚。

周遊見李景光戴氧氣罩哭了！珍惜老友聚會「見一次賺一次」

周遊從年輕至今做過無數檔經典戲劇，拍了8000多小時的戲，還有人要幫她報名金氏世界紀錄，就算現在退休了，她的2個兒子都還在為影視圈努力，周遊現在有空就多做善事、捐救護車，每天都很忙，笑說：「我忙到沒時間打牌，人家問我幾歲，我還忘記，但這一生已經很滿足了。」

周遊（左）忍不住落淚。（圖／謝佩樺攝）

周遊（左）踩高跟鞋翩翩起舞。（圖／謝佩樺攝）

周遊、李朝永將在9月11日於TICC台北國際會議中心舉辦第16屆台灣電影電視演唱會，這次還做了歌舞劇，希望可以讓經典作品永續流傳。演唱會後2天，他們將啟程前往地中海，去阿拉斯加走一趟，1人大約花費30多萬，周遊自傲現在體力好，還可四處走跳，兒子們也很鼓勵她多出去走走，二話不說，「他們說多少錢都沒關係，能走、能玩都去，對自己好一點」。