台灣謎片女優Bella錢昱慈擁有174公分、34F的高挑火辣身材，Instagram多達42萬人追蹤，近來上節目時除了大方公開片酬，更透露從無名指就能判斷出男生私密處大小，並且強調真的蠻準的。

Bella錢昱慈在節目《同學來了》分享工作經歷，她表示出道至今4年，總共拍了8部片，酬勞則是以解鎖率來計算，目前一部片收入約莫是台幣一百萬。接著得意表示：「我算是票房很好的，所以我只拍了八部」。被問到是否擔心男生有意接近，只是單純想要發生關係？她指出通常男生想要追求自己，都會擔憂財力或體力無法達到標準，加上自己外型比較有距離感，導致到目前為止還是單身。

Bella錢昱慈接著語出驚人表示：「我很會看男生的大小」，強調關鍵在於「看手指」。要求在場男性來賓舉起左手無名指進行分析，「如果你的無名指長於你的食指，代表你下面會比較大。」她也透露比較喜歡的男優個性，就是可以「活在自己世界的人」，這樣在拍片時就不會被外在因素干擾，能完全享受在劇情裡。