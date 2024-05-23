燒烤料理香噴噴又好吃，不過烤盤使用過後難免留下焦黑痕跡，刷洗超費力，日本網友分享，只要用「冰塊」就能輕鬆去汙，烤盤使用完後，在上面放幾顆冰塊，冰塊融化時，焦黑的汙垢會跟著浮起，用筷子夾著廚房紙巾輕輕擦就乾淨，最後烤盤冷卻再用海綿清洗就完成。

一名日本網友在《grape》網站分享清洗烤盤的方法，燒烤盤使用過後常會留下焦垢，大力刷相當費力，而且不一定刷得乾淨，這時候只要用冰塊就能輕鬆解決問題。

網友表示，烤盤用完後先不要關閉電源或瓦斯爐的火，讓烤盤保持高溫狀態，拿幾顆冰塊直接放在烤盤上，用筷子移動冰塊到有焦垢的地方，當冰塊融化時，黏在烤盤上的焦垢會跟著浮起來，用筷子夾著廚房紙巾擦拭，輕鬆就能把汙垢擦起；如果燒焦狀況較嚴重，可以再拿幾顆冰塊重複一次動作。

擦拭過的烤盤已經大致乾淨，等烤盤降溫後再拿到流理台，用海綿加洗碗精按照一般洗碗方式清潔就完成，洗起來輕鬆又乾淨。