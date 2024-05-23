B-21「突襲者」（Raider）轟炸機試飛

五角大廈發布了新型 B-21「突襲者」（Raider）轟炸機翱翔天際的第一張空拍照，這也已所知的第一張官方側面照。而公開的三張新照顯示，「突襲者」在美國愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Base）試飛。

《戰區》（The War Zone）22日報導，新照展現了機身前緣的深架狀延伸，而在機頭處最明顯。B-21與前身 B-2相較，喙狀機頭和脊線要明顯得多。此外，從新照中還可以更清楚地看到「突襲者」的駕駛艙側窗設計，它的小梯形窗專為控制特徵而量身訂製。

而前擋風玻璃的視野有限，似乎是為了空中加油加以優化。至於駕駛艙區域上方的彈射座椅口和加油接口，則在照片中很明顯。同時可以看出，B-21機背蒙皮上有與 F-22 和 F-35 類似的加油符號。

B-21 從愛德華茲起飛的影像提供了至今B-21 的第一個官方低角度視角。從中可以看到，它的單軸起落架有兩個輪子，而不是像B-2般有四個輪子。此外，B-21總重比B-2輕，體型也較小。總體來說，這張側面照可以看出，B-21設計的實際流暢性。雖然它和B-2有許多共同點，但顯然在隱形技術上有重大進步。