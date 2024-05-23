中共解放軍東部戰區今（23）日起對台灣展開2天「聯合利劍－2024A」演習，範圍比先前更大，稱是要對台獨分裂勢力的「懲戒」，CNN評論，這是賴清德總統上任後的第一個考驗。外媒引述多名專家指出，從名稱來看，解放軍恐怕會有更多軍演，甚至有專家直言，此次軍演像是未來更多、更大型軍演的「前奏」，「對台灣真正的懲罰恐怕還沒到」；另外也有專家認為，此次軍演並非針對賴清德總統的就職演說，而是解放軍的長期戰略準備之一。

中國大陸解放軍23日起，對台灣展開為期2天的「聯合利劍－2024A」演習。

大陸解放軍東部戰區今日起對台灣展開「聯合利劍－2024A」演習，此次軍演規模更大，範圍包含台灣北部、南部、東部及金門、馬祖、烏丘嶼、東引島等外島週邊，直言是「對台獨分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告」。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，對新上任的賴清德總統來說，此次軍演是「第一個真正考驗」。

美國卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）副主席費根葆（Evan A. Feigenbaum）形容解放軍新一波軍演為「恫嚇策略」，「是一種模式的一部分，不是戰爭迫在眉睫的跡象」。

他在社交平台X發文指出，北京有一個「強大的脅迫工具包」，會搭配混合使用，並且不斷升級，以彰顯有不同的選項來進行脅迫及造成痛苦。

另外部分國防專家指出，從「聯合利劍－2024A」演習的名稱來看，顯示今年將有另一波軍演。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）也認為23、24日的軍演為一種模式的一部分，他認為此次軍演不令人意外，也不是針對賴清德的520就職演說，「而是解放軍為了贏得台灣戰爭所進行的長期戰略準備」。

英國《衛報》（The Guardian）報導，華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）駐台北研究員、澳洲國立大學政治學者宋文笛（Wen-Ti Sung）也在X發文指出，此次軍演像是「更多、更大型軍演的前奏」，「這是塑造國際敘事的訊號，針對台灣的真正『懲罰』可能還沒到」。

另外，美軍印太司令部副司令斯卡倫卡（Stephen Sklenka）今日表示，必須嚴肅看待北京的威脅，他認為大陸攻打或入侵台灣並非不可避免或迫在眉睫，呼籲外國政府，尤其是該區域夥伴公開譴責北京。

他警告不正常的行為正在「常態化」，但他也認為，美國與中國大陸之間的衝突並非不可避免。