民進黨中評會今(23)日召開會議，針對 2024年第十一屆立法委員選舉違紀助選案進行審議，經會議討論後，中評會與會委員做出一致性決議，將屏東25位違紀黨員予以除名開除黨籍。中評會主委賴瑞隆表示，520賴清德總統蕭美琴副總統就職，是台灣展現新氣象的開始，中評會對違紀行為絕不容忍，期許所有人都應團結以國家利益為重，面對台灣國會三黨不過半的政局，同志更應遵守黨章黨綱紀律。

賴瑞隆指出，台灣面對內憂外患局勢，同志應團結一致回應人民改革期待，中評會對違紀行為絕不容忍，沒有紀律就無從團結改革，所有人必須以台灣利益為重，遵守黨紀團結一致來守護台灣自由民主。

中評會主委賴瑞隆強調，依據民進黨紀律評議裁決條例第14條規定「為非本黨黨員及本黨違紀參選者助選，應予除名以 下之處分」，再依紀律評議裁決條例第15條規定「違紀助選行為，種類如下： 一、公開發表支持非本黨提名候選人之言論。 二、公開攻擊本黨提名候選人。三、擔任或列名為非本黨提名候選人競選活動有關之職銜。四、其他損害本黨及本黨提名候選人形象之助選或助勢行為。2024年立法委員選舉涉及違紀助選者，中評委今日會中一致決議，25位違紀人全數予以開除黨籍除名處分。

賴瑞隆強調，520賴清德總統、副總統蕭美琴就職，是台灣展現新氣象的開始，期許所有人都應團結以國家利益為重，任何違紀行為絕不容許，面對台灣國會三黨不過半的政局，同志更應遵守黨章黨綱紀律，團結一致持續爭取人民支持，擦亮清廉勤政愛鄉土的創黨價值，共同守護台灣的自由民主與和平繁榮。