苗栗縣育達科大日前攜手東泰高中舉辦高二學生一日體驗營活動，讓學生們提早體驗有趣的大學生活。（育達科大提供／謝明俊栗傳真）

苗栗縣育達科大日前攜手東泰高中舉辦高二學生一日體驗營活動，讓學生們提早體驗有趣的大學生活。（育達科大提供／謝明俊栗傳真）

苗栗縣育達科大日前攜手東泰高中舉辦高二學生一日體驗營活動，讓學生們提早體驗有趣的大學生活，經由跨領域系所體驗活動，渡過一個有趣又好玩的一天，親身接觸育達科大優美的校園與新穎的教學環境與設備，體驗技職教育的教學特色，即早確立達人夢想為未來選擇系所做準備。

體驗活動開始前，先由育達科大越南學生帶來精采的熱舞演出，讓學生們體認育達科大的國際文化，接著讓各班同學們至育達科大系所進行跨領域體驗，包括物聯網工程、智慧機電系、幼兒保育系、社會工作系、觀光休閒管理系、餐旅經營系、休閒運動管理系、時尚造型設計系、行銷與流通管理系與資訊管理系系所特色，讓到訪的同學們親身體驗大學課程與深入了解各個專業的特色和未來發展前景。

在物聯網工程與學程體驗中，帶領學生進行無人機飛行體驗，並認識本校無人機學術科考場、AI相關教學設備，開設有無人機、智慧機器人、AI藝術新魅力、再生能源風力發電等內容；智慧機電系安排綠能FUN大闖關及認識再生能源風力發電、PLC智慧機械設計和自動化控制的等內容，讓學生們親身體驗科技與工程的結合。

在行銷與流通管理系以大數據行銷向學生們展示了現代數據分析和市場行銷的最新趨勢，並進行了實際案例分析；資訊管理系以育見小宇宙為主題（VR體驗），讓學生們親身感受數字科技的無限可能，參與了虛擬實境和擴增實境的應用展示。

幼兒保育系以桌遊真有趣為課程內容，讓學生從桌遊體驗瞭解課程設計和幼兒心理學，了解如何在幼兒教育中發揮創意和愛心，社會工作系則以社工的身心靈探索，有系統性介紹組織社會服務模擬活動，讓學生們感受到社會工作者在社區中的重要角色和職責，更帶領學生們參觀紅繩與多感官等各專業教室，讓前來體驗的同學們感受到另類與有趣。

觀光休閒管理系安排健康養生體驗與當咖啡遇上烘焙等課程，讓同學生們認識如何保持健康的生活方式，還動手進行手沖咖啡的樂趣。餐旅經營系則讓學生親手製作越式海洋春捲，體驗越南料理的製作過程和美食文化。而休閒運動管理系主題以健康養生為體驗，教導學生如何通過健生與運動來保持良好的身心狀態；時尚造型設計系體驗主題為“多巴胺手鍊”，學生們親手設計並製作手鍊，感受到創作的樂趣與成就。

參加此次活動的學生們表示，這次大學系所體驗受益匪淺，不僅對各系所有了更直觀的認識，也更加明確了自己的興趣和未來的學習方向。一位學生興奮地說，親身體驗大學的課程和實驗，讓我對自己的未來有了更多的期待和信心。

育達科大校長吳菊表示，歡迎東泰高中的同學們來到育達校園裡，學校除了有美麗的校園外，更有新穎的專業教室與教學設備，教學資源豐富，此次活動主要在幫助學生提前了解大學學習生活，鼓勵學生們要珍惜這次難得的機會，通過深入體驗和思考，為自己的未來做出更加明智的選擇。