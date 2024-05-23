Uber Eats 與明台產物保險今（23）日共同宣布，為Uber Eats平台上的外送夥伴量身定做的第一個第三人責任險方案已經保險主管機關核准，預計此方案於6月1日生效。 Uber Eats 將為其平台上約 7 萬名活躍外送合作夥伴提供第三人責任險並全額支付此保險費用，冀望為他們在接單時帶來多一份的安心。

透過明台產物保險的第三人責任保險商品，Uber Eats 外送合作夥伴在外送行程中如因意外事故造成第三方傷亡的情況，將有相關保險方案啟動相關處理和保障，保障期間為外送合作夥伴於 Uber Driver App 接受外送訂單之時起算，至外送合作夥伴完成外送或依據系統紀錄訂單被取消之時為止，前述終止時點以二者較早發生之時間點為準。每一意外事故體傷或死亡之最高保險理賠金額為400萬元。

今年年6月1日起，使用 Uber Eats 平台的外送合作夥伴除了享有 2020 年起開始提供的團體傷害險保障之外，可多享有第三人責任保險，獲得多一層的安心保障。

Uber Eats 台灣代理總經理 Karthik Vasudevan 表示，Uber Eats致力為外送合作夥伴確保彈性接單和安全保障，Uber Eats肯定並感謝明台產物保險帶領產業發展此保險方案，亦感謝主管機關積極審核通過，此為產業、主管機關協力合作為外送員提供保障的正面案例。Uber Eats並將持續積極為外送合作夥伴在自由彈性工作型態基礎上，爭取更多基本權益保障。

明台產物保險總經理陳嘉文表示，明台產物保險成為業界第一家為 Uber Eats平台外送合作夥伴提供第三人責任險的品牌，是以企業社會責任為核心，突破許多挑戰而發展出的保險商品，明台產物保險期待此保險方案能為社會帶來更多的安全防護網。