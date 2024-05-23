一名李姓女子因為一直連繫不上弟弟，今天向警方報案請求協尋，大園警分局接獲通報，今天下午1時許，在大園區竹圍漁港發現38歲李姓男子座車，並發現他躺在駕駛座上昏迷不醒，緊急通報消防隊送醫，目前仍在醫院急救當中。
警消發現，李男坐在轎車內，消防人員利用破壞器材將李男救出，也發現車內散落輕生工具，當時李男對痛覺還有反應，目前仍在醫院救治當中。
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