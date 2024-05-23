路易莎「建成圓環門市」可感受陽光灑落的通透感。（路易莎提供／朱世凱台北傳真）

走在路上不難發覺異國臉孔變多了，據外部統計，去年來台的日韓、香港人加總就占海外觀光客43％，東南亞旅客則接近疫情前水準；餐飲業者透露，海外客最愛到訪熱門景點及品嚐道地台味，結合兩優勢的咖啡店自然吃香，除了品嚐咖啡滋味是否與自己國家相似，也有不少人一試成主顧，持續至官網下單，是重要客源之一。

本土咖啡店龍頭路易莎一直是海外客旅遊的口袋名單，奪下熱門門市冠軍的「建成圓環門市」，以3層樓台灣老屋格局改造，復古外牆極具歲月感，不少日韓、東南亞等地旅客都愛點杯「美式黑咖啡」、「咖啡拿鐵」感受經典風味並搭配店內唯美裝潢拍照打卡；另大安森林公園門市、宜蘭傳藝門市均因鄰近觀光景點，輕鬆擠進觀光客最愛門市前5名。

cama cafe「豆留文青」將鍋爐房打造成最潮的咖啡聚所。（cama cafe提供／朱世凱台北傳真）

cama cafe融合在地食材開發「鹿港麵茶拿鐵」，傳遞道地台味。（cama cafe提供／朱世凱台北傳真）

cama cafe品牌旗艦店「豆留文青」以松菸歷史建築、市定古蹟「鍋爐房」改建而成，懷舊氛圍引來不少海外客，估計占整體來客2至3成，以日韓為大宗，台灣在地小農手沖咖啡及加入台灣傳統特色的「麵茶拿鐵」都是熱門品項，品牌也順勢以鍋爐房造型設計專屬濾掛包裝，加深體驗印象。

85度C「海岩咖啡」、「海岩系列」茶飲因口感豐富很受海外客青睞，近期再新推酪梨奶蓋系列。（85度C提供／朱世凱台北傳真）

85度C北中南門店都有日韓人到訪，其中萬華因老街和古蹟具有歷史風情，使得廣州店有不少海外客消費，韓人占約3至4成；另商圈逛街人潮熱絡讓西門店的韓人、香港客占約2成，觀察韓人最愛「海岩咖啡」、「海岩系列」茶飲，該品項為台灣自創款，以美式咖啡作基底散發清爽花果氣息，上層再鋪綿密海岩奶酪，嚐鮮慾望瞬間被拉滿。

湛盧咖啡高雄SKM門市吸引一票港澳旅客光顧。（湛盧咖啡提供／朱世凱台北傳真）

湛盧咖啡手沖咖啡展現不凡滋味，是觀光客點購熱門品項之一。（湛盧咖啡提供／朱世凱台北傳真）

湛盧咖啡以台北為主要門市集中地，分析港澳觀光客居多，冰釀和手沖咖啡的高質感是吸引顧客回頭的主要商品，而大安館因靠近東門商圈，附近又有鼎泰豐，許多日韓客逛街用餐完也會來喝杯咖啡；高雄SKM門市近期話題度高，光海外客就占來客40％，多數人臨走前都不忘帶包咖啡豆與濾掛當伴手禮。

伯朗咖啡館以美酒搭風味咖啡打造的「酒咖」系列，口感濃郁且回甘強烈，讓海外旅人一品難忘。（金車提供／朱世凱台北傳真）

伯朗咖啡館分析，宜蘭員山酒堡店及頭城城堡店是最多國外觀光客光臨的門市，其中酒堡店的外籍旅客比例高達5成，獨家的美酒加風味咖啡的「酒咖」類產品最受喜愛；另季節性、創意類飲品因適合拍美照同樣受好評。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！