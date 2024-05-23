本名高可娣的直播主「高鈞鈞」過去挺韓爆紅，2020年11月擔任反萊豬、反中天關台活動主持人，因故與另名挺韓直播主「霸氣安安」黃孟婷鬧翻。黃在YouTube頻道貶損高的名譽及信用，高則向新北地院提出民事訴訟；2人官司一路打到高院，最後和解收場，黃賠償5萬元，當庭向高道歉，承諾4月底前願在YT頻道發布聲明，不過至今仍無消無息。

高鈞鈞為政治時事評論直播主，黃孟婷則為網路直播主及知名美妝企業家，2人經常在社群平台公開發表文章或影音，過去因挺韓結識，後因理念不和，2人分道揚鑣。

新北地院民事判決指出，2020年11月22日、23日，高鈞鈞於自由廣場擔任反萊豬、反中天關台大型活動主持人，當天主辦單位因某位來賓有爭議，所以未讓他上台。黃則於YouTube頻道「安安日常」以事實不實言論影射是高阻止來賓上台，意圖形塑主持不專業而貶損名譽及信用。

黃孟婷事後多次在社群平台以不實言論指控高，意圖使社會大眾產生誤解，塑造黃被高霸凌的形象，導致高鈞鈞遭網友謾罵、YT個人頻道訂閱人數減少、收入大幅下降，嚴重侵害高的名譽權，黃應賠償精神慰撫金20萬元。

黃孟婷認為，高為政治評論者，行為本可受公評，她只針對活動內容與網友討論，而非攻擊高。至於網友謾罵部分，這是網友的言論自由，與她無關。

法官審理後，認黃孟婷已知悉來賓無法上台是因主辦單位不允許及來賓先離開活動場所，未盡查證義務。不實言論足以貶損高鈞鈞在社會上的評價，使高被認為任意利用主持人身分決定可上台的來賓。而黃的言論已不法侵害高的名譽權，應負侵權行為損害賠償責任。

法官考量2人教育程度、身分、社會地位、經濟狀況，案件因網路直播糾紛致生怨隙，高鈞鈞請求被告賠償精神慰撫金20萬過高，應減至10萬元適當，已於去年8月17日公布判決。黃孟婷不服判決，決定上訴。

今年4月11日，高、黃2人於高等法院再度碰頭，經高院法官調解，最後2人同意和解；和解成立內容則為「黃孟婷願於4月30日前，給付高鈞鈞5萬元」。

另在黃孟婷經營的YT頻道「安安日常」發布，「我與高可娣小姐（高鈞鈞）前因民國一百零九年十一月二十二日、二十三日反萊豬、反中天關台大型活動發生直播爭議，經法院當庭向雙方解釋及釐清後，誤會已經冰釋，我並已當庭向高小姐表達歉意，雙方都已理解各自的立場，日後均不會再就此事再為爭執或於本頻道上發表相關言論，也不會再就此事回應網友的留言，僅此告知。」之聲明。

高鈞鈞表示，3年多來不斷遭受網路霸凌，惡意攻訐、抹黑、謾罵，身心嚴重受創，提訟不是為了金錢賠償，而是要真相及討回公道，「區區幾萬元，根本無法彌補過去受到的傷害。」誇張的是，截至4月30日，黃孟婷未履行和解內容，始終未在她的YT頻道發布聲明，未來將再循法律途徑解決。

黃孟婷則說，同意和解是因雙方在法院達成共識，離開法院不會再提及此事。「我雖上訴，我仍可以選擇繼續打到底，但後來以5萬元和解。至今我在任何地方隻字不提，也未曾提起。」可是高可娣未履行承諾，一而再、再而三的直播炒作話題，「所以我認為沒有聲明之必要」。

對此，林富貴律師指出，「發布聲明」為可代替之行為，當事人可拿高院和解筆錄至新北地院民事執行處聲請強制執行。林富貴舉例，過去若在報刊刊登道歉啟事需價金10萬元，執行處書記官則會向另一造當事人徵收價金，再將價金給聲請人。