阿沁今年陸續推出《時空對話原創版系列》情歌添回憶殺後，日前宣布將於7月6日在CORNER MAX舉辦出道20年個人首次亞洲巡演「REAL阿沁《記得愛》巡迴演唱會－台北站」，趁勢推出《時空對話原創版系列》情歌第六彈單曲〈妥協〉。

〈妥協〉是他15年前寫給天后蔡依林（Jolin）的歌，阿沁表示與蔡依林同是輔仁大學的校友，常在學校的餐廳遇到，沒想到出道後因緣際會下成為唱片公司同門，也因此有機會為她寫歌，「有次跟Jolin認識的幾位共同朋友一起去KTV唱歌，她朋友恰巧提到Jolin很喜歡抒情路線的歌曲，回家後馬上寫了〈妥協〉，從此結下緣份。」

阿沁日前拍攝新歌MV與「樂天女孩」紫庭扮情侶。（圖／晴空未來提供）

阿沁日前拍攝〈妥協〉MV親自上陣與「樂天女孩」紫庭扮情侶「同床共枕」還玩親親，老婆花花先前因厭食涉持大麻遭逮，陷入低潮，他陪伴老婆度過黑暗期，夫妻倆感情依舊甜蜜，這次為親密戲事先跟老婆報備的他老神在在，笑說：「花花很喜歡這首歌，也知道都是演戲成分，還幫忙點讚分享。」

女主角部分特別邀來人氣啦啦隊「樂天女孩」 的成員 紫庭跨刀與阿沁談情說愛，只見是演情侶的兩人在導演的安排下大演浪漫親密戲，從深情相望到同床共枕樣樣來，其中一場男主角幫女主角慶生的親吻戲，雖然借位拍攝，但仍讓阿沁緊張到頻頻吃口香糖，他笑說：「因為很近距離，要保持口氣清新。」

阿沁更透露因為自己婚姻幸福美滿，但在拍攝MV時得投入悲傷情緒，讓他在跟紫庭對戲時一度笑場，在順利拍完後，看到親吻畫面太逼真的阿沁竟緊張跟導演說：「會不會被樂天女孩的粉絲圍毆與抗議？！」結果導演反問：「老婆不會生氣嗎？」阿沁老神在在笑說：「很早就報備過了，她知道是演戲，完全沒問題。」