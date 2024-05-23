開車的駕駛都知道，如果在車上飲食，結果有食物的屑屑掉在車上，沒有立即處理，後果通常會很嚴重，近日有一間洗車業者，接到了一輛轎車，原本以為是財神上門，沒想到卻是噩夢的開始，因為整輛車上全部都是小蟑螂，業者表示撿到崩潰！

有網友將洗車業者的影片PO在網路《爆料公社》，發文者表示「不能只有我看到！我想跟大家說車上有看到一隻蟑螂就好找人處理了，不要一直放一直放一直放，你看看一台車清出來的蟑螂可以放滿一杯免洗杯了」，畫面中業者將撿起來不管死活的小蟑螂放在免洗杯內，這話實在嚇人，數量可以說多到可以炒菜了！

業者將車上的蟑螂撿起，撿了2大杯。（翻攝爆料公社）

業者將車上的蟑螂撿起，撿了2大杯。（翻攝爆料公社）

網友看到影片後，紛紛崩潰的留言表示：「車是有多髒...蟑螂多成這樣...有在車上吃東西吼」、「炸ㄧ炸配上九層塔再來個小辣」、「密集恐懼症勿看」、「太恐怖拉~~尖叫！」、「這駕駛怎麼可以忍受的了」、「這輛車車好可憐」、「辛苦洗車人員了」。