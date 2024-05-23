曾獲2022年國家卓越建設獎的高雄首座社宅凱旋青樹遭爆問題一籮筐，昨日高市議員張博洋指出，住戶洗澡太香或是煮飯，都會因為偵煙器太敏感，而整棟警鈴大作。對此，都發局表示，會再作改善，並將針對物管人員進行加強訓練。

張博洋今（22）日質詢時指出，凱旋青樹住戶入住不到1年，負評不斷，像是偵煙器太過敏感，沐浴乳太香、烹飪或是薰香都會引發警鈴大作，嚇到家中小孩尖叫大哭，嚴重影響住戶生活。更扯的是，住戶管理單位訓練不足，管理員不知怎麼關警報器，直接把部分樓層警報器剪掉。

都發局23日回應表示，凱旋青樹社宅的消防警報系統依消防法規設置，為確保公共安全，定期也都有進行安檢，近期也將邀集消防局及消防設備師公會，協助進行社區全面消防檢測，讓住戶安心。

都發局也說，針對過往曾造成偵煙器作動情形，無違規使用情形，並不會扣分。其他如抽菸等違規行為造成觸發，也已規勸制止，並計點處罰。

都發局也將針對物管人員進行加強訓練，以利熟悉系統操作程序，未能在第一時間即刻確認有無火災及狀況排除，造成租戶恐慌，都發局也已依契約規定予以處罰。