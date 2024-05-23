義大醫院一名神經外科主治醫師，趁著110年3月28日奉派到澎湖七美鄉義診之便，帶同院開刀房護理師同行遊玩，被醫師娘找人蒐證後，向高雄橋頭地方法院控告醫師、開刀房護理師侵害配偶權，請求連帶賠償新臺幣100萬元。後經法院審理後，日前判決醫師與小三應連帶賠償醫師娘30萬元。

判決書指出，出軌醫師是奉派在110年3月28日到澎湖七美衛生所義診，卻約上開刀房護理師，於27日在高雄機場會合，一道自高雄搭德安航空班機到七美。待兩人29日回到高雄後，在火鍋店同桌共食，及於大街上摟臀、腰、環抱並上下來回撫摸頸部到腰部等親密行為，全都遭醫師娘請人跟監攝錄下來。

醫師娘更提出，醫師罹患性病赴醫院要求進行梅毒檢查的紀錄，證明她丈夫確實已經有婚外性行為之舉。

不過，醫師辯稱是去澎湖工作，非與護理師同赴澎湖旅遊，至於29日2人雖有見面用餐，也僅是一般同事朋友聚餐，只因原本邀集醫師娘及其他同事朋友聚餐，但醫師娘未接電話，其他朋友也沒邀成；還說，他在生活習慣上，不管對男性或女性友人，均會以擁抱等方式表達對朋友或同事的支持，並無違反善良風俗或嚴重踰越男女分際之行為。

至於小三護理師則辯稱，去澎湖七美是私人行程，且於隔日即返回台灣本島，與醫師的行程並不相同，兩人間至多僅有擁抱，並無擁吻、狎玩、揉捏臀部等行為。

兩人又反指醫師娘所提出之蒐證照片、影片，均係偷拍取得，係非法取得證據，已違反個人資料保護法，均無證據能力。

只是，法官查出，兩人自高雄搭德安客機前往澎湖七美，座位代碼分別為5C及5D的相鄰座位，而且4張往返機票均由醫師持有之同一張信用卡在當月12日所刷卡支付，顯非純屬巧合，如無同遊之意，實難想像。並認為，夫妻雙方應互負忠誠之義務，為法律所保護之法益，在民事上有侵權行為損害賠償規範之適用，夫妻各自生活上之隱私權，在夫妻應互負忠誠義務下，應有所退讓。

況妨害他人婚姻權益之不法行為，常以隱秘方式為之，並因隱私權受保護之故，被害人舉證極度不易。所以取得之證據具有相當之重要性與必要性，取得之行為又係以秘密為之，非以強暴或脅迫等方式為之，就保護之法益與取得之手段間，尚不違反比例原則。

雖然醫師之就診紀錄不能證明染上梅毒罹患性病，且事實上醫師亦未染上梅毒，況染性病之原因多端，非僅有性行為一途，且縱使醫師確因性行為而感染性病，然性行為對象為何人，醫師娘舉證尚有不足。但醫師與護理師上開擁抱、撫摸等肢體接觸行為，已逾越一般社交禮儀之界線，2人互動之親密程度，顯非僅一般同事之誼，應有男女交往之情，認定兩人逾越一般男女正常往來之行為。

所以斟酌醫師、小三護理師的經濟地位，及實際加害情形、所造成之影響、被害人痛苦之程度。認為醫師娘主張1,000,000元之慰撫金尚屬過高，應以300,000元為適當。