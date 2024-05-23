大陸宣布在台海周邊舉行「聯合利劍-2024A」軍演，520剛就任總統的賴清德今天也首度以三軍統帥身份，赴桃園視導被稱為先鋒部隊的「海軍陸戰隊66旅」。知情人士表示，賴展現作為三軍統帥，透過視導部隊等方式，強化與官兵情感聯繫，傾聽基層、凝聚軍心。
賴清德今天由國安會祕書長吳釗燮、國安會副祕書長劉得金、國防部長顧立雄等人陪同，前往桃園龜山，勗勉海軍陸戰隊66旅，向辛苦的國軍兄弟姐妹加油打氣。賴清德抵達後，首先聽取簡報、視導相關實戰裝備，隨後進行勗勉合影，並特別頒發加菜金，感謝國軍們堅守崗位的付出與辛勞。
知情人士表示，賴清德上任第四日，即前往視導軍事相關行程，展現作為三軍統帥，除了強化國防硬體建設之外，同樣重視如何透過視導部隊等方式，強化與官兵情感聯繫，傾聽基層、凝聚軍心。
至於中共宣布軍演，國安人士表示，對於威權國家可能採取的任何狀況，都會作好準備，確保在這些狀況下，台灣不會因為這些威脅、騷擾而去動搖對政策推進的努力或堅持。
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