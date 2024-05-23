台灣女星吳可熙主演美國電影《藍色太陽宮》（Blue Sun Palace）昨（22日）在坎城影展「國際影評人週」頒獎典禮中榮獲「French Touch評審團獎」，她也抽空接受台灣媒體視訊訪問，透露了當初在紐約拍攝18天的驚魂記，不僅拍攝現場樓下雜貨店竟出現持槍搶案，「我聽說老闆娘被搶時毫無反抗，任由搶匪拿走一切」，更曾搭地鐵遇見行為怪異的人，直呼：「我真的很害怕被人從後面推下鐵軌！」

《藍色太陽宮》故事圍繞在2位生活在美國皇后區的華人，因一場死亡悲劇之中相遇，彼此互相陪伴發展出一段愛情故事。全片於紐約拍攝取景，吳可熙透露，當時自己赴紐3個禮拜，包括前期準備訓練，「因為角色情緒很濃厚，我幾乎都是戰戰兢兢，壓力很大」，當時拍攝是週休二日，她也把握時間上街體驗當地人的生活，「那是一個移民到美國的故事，那裡充滿著危險和美國夢，我也在試著建構角色的感受」。

《藍色太陽宮》華裔導演Constance Tsang開心領獎，吳可熙也開心送上擁抱。（圖／CAA提供）

回台後，也讓她感嘆台灣的治安真的非常好，「美國充斥著槍枝、種族歧視的問題，台灣在槍枝問題比較少，加上這是我的家鄉，無論在語言方面，或是我們能夠很容易的解讀台灣人的表情，但在美國有很多移民來自世界地方，文化種族宗教不一樣，我們其實也都會有所防衛。」更笑說，自己一抵達機場就相當安心，「包包放在機場地上都不怕」。

此次與金馬影帝李康生合作，吳可熙透露在試鏡時就已知李康生要參演，「我知道時很興奮，因為我一直以來都很喜歡蔡導的電影。」並坦言，一開始無法想像與李康生談戀愛的感覺，「因為我們講話的語速差很多，一開始排練的時侯想說完蛋了！我的角色和他要怎麼談戀愛，但也就因為這樣，我們的火花很有趣，非常有感覺，出現很多粉紅泡泡」。

吳可熙暌違5年再度重回坎城影展。（圖／CAA提供）

該片坎城影展首映後掀起觀眾熱烈掌聲時，讓吳可熙當下抱著導演大哭，「我記得首映那天早上是我第一次看片，當時看完哭的很激烈，太令人動容了，因為我花了很多時間和精力投入，也經歷了很多角色的傷痛。」她更透露，當時在坎城首映前一晚，導演還約了她去跳舞聚會，但吳可熙因電影將要首映，太過緊張，完全沒有心情出門跳舞。

最後，提到暌違5年再度重回坎城影展，吳可熙坦言，看到熟悉街景讓她勾起了不少回憶，很開心法國女星蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）交流並交換了聯絡方式，也很感謝香奈兒的贊助，「他們總部在坎城提供了一個很大的試衣間，所有合作演員都會在裡面試裝，都有專業的攝影師拍攝，香奈兒也有保鑣專車接送我們到紅毯，因為政治情勢和恐攻，也有法國警察在維護安全，會有騎馬的警察，所以坎城算是滿安全的！」