女星阿喜（林育品）擁有漂亮臉蛋和火辣身材，2012年被票選為宅男女神打開知名度，上綜藝節目不計形象願意搞笑，相當有觀眾緣。阿喜平時熱愛健身，最近她曬出一系列運動照，身穿低胸小可愛一彎腰快掉出2球，渾圓胸型全被看光，讓一眾網友被辣暈。

阿喜昨（22）日在Instagram更新動態，分享自己看電影《藍色恐懼》後，震撼到晚上睡覺一直做惡夢，沒睡好去健身房訓練讓她超崩潰，加上舌頭根部破洞，說話很痛又大舌頭，被教練笑死形容她是「軟爛魷魚」。

阿喜健身穿低胸小可愛，一彎腰超兇2球快掉出。（圖／摘自阿喜Instagram）

不過阿喜上傳當天去健身房的運動美照，讓粉絲立刻放錯重點，因為她穿了低胸小可愛，隨便一彎腰超兇上圍都快掉出來，深溝和渾圓飽滿的形狀全被看光；網友看了都忍不住驚呼，「這…不就是女友視角」、「露的好」、「很深很深」、「確實震撼，我被深深震撼到了」。

從阿喜的美照中，可以發現她真的很熱衷健身，除了超兇身材，四肢、腹部都找不到一絲贅肉，還有令人稱羨的小蠻腰，由此可見她是真的用心健身管理身材，不是那種只是去健身房拍拍照的網美。