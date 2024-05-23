高市府環保局23日上午接獲鳳山溪河川巡守隊反映，稱大智陸橋下有死魚情事，稽查人員立即前往追查死魚成因，並順利查獲大寮區1家五金加工噴漆工廠及鳥松區1家團膳工廠偷排廢水至鳳山溪流域內。環保局除命業者立即停止排放廢水，並將依水汙法裁處3萬元至300萬元罰鍰，並限期改善。

高市府環保局表示，經查大寮區五金加工廠，從事連接器噴漆作業，廠內設有1台水洗機，因處理效率不佳，致尾氣收集桶排出紅色漆液，掉落水溝造成鳳山圳汙染；另鳥松區團膳工廠，則因2樓作業區清洗地板廢水，未妥善收集處理，致排放乳白色含泡沫油脂廢水至廠外側溝，汙染鳳山圳。

環保局強調，將持續執行鳳山溪水汙染熱區早鳥夜鷹稽查，呼籲業者自愛自重，切勿心存僥倖，以免遭到重罰。民眾若發現偷排汙染行為，請撥打環保局公害陳情專線電話或1999檢舉，共同打擊汙染犯罪，維護本市水體環境。