桃園市經發局及智發會23日於市政會議中提出，針對行政院的桃竹苗大矽谷推動方案，桃園爭取推動AI應用、引導新創產業進駐、園區開發及更新及完善水電需求，然而，實務上也遇到用地不足、桃竹苗新創動能不足及水電基礎不足等挑戰。對此，市府回應，將持續報請中央協助，共同合作引導投資與新創產業進駐，推動桃竹苗大矽谷計畫。

經發局表示，桃竹苗大矽谷為引領全球的產業生態圈，串連桃竹苗科技廊帶，連結在地產業技術、新創能量及產業園區，目的為帶動區域產值躍升、擴大在地創新發展能量及加速園區雙軸轉型。配套措施除了水電供應及交通運輸路網外，也包括醫療資源及員工子女教育等。預估四年的效益可達產值新台幣約6兆、新增就業人口約14萬，也能夠成為國際半導體產業科技重鎮。

經發局說明，部分重要產業皆在桃園，具有整合優勢，包括台積電龍潭廠、日月光中壢廠、世紀鋼鐵基座等。桃園為高科技製造核心，桃園產值佔五成，約4.8兆；就業人口佔6成，約116萬人。另台灣印刷電路板業工廠總共612家，桃園佔其中64％。

經發局指出，數發部及國發會政策方向希望能合作打造AI生態園區，鎖定國際AI獨角獸、新創公司招商，打造軟硬體一條龍產業鏈，此部分與桃園的優勢及發展方向相符，然而，在AI應用推動方面，企業導入AI大數據應用，地方沒有相應資源，因此仍須與中央合作，引導投資與新創產業進駐。

至於園區開發更新方面，經發局提到，國土計畫實施會降低土地使用強度，限縮產業用地，將請中央協助開發新產業園區，加速龍科三期、航空城產專區開發，以提升大型企業進駐的意願；而在水電需求方面，水電基礎建設中央長期投入不足，工業區沒有廢水及汙水設置規畫，這部分也將請中央持續協助。

經發局說，桃園目前工業用地約7900公頃，未來預計開發629公頃園區，其中產業用地550公頃，可以提供產業使用，盼中央政府協助加速審查，以及國土計畫銜接等問題。另航空城在2027年，全區開發完成後，可提供將近300公頃產業用地，是大矽谷計畫中最快面積最大的園區供地方案

經發局也希望中央協助重大交通建設相關經費補助，龜山區文化一路至青山路道路工程，約2.5億；增設八德交流道之連絡道工程，約100億；龍潭區湧光路道路拓寬工程，約7.2億；龍潭區德湖街連接至楊銅路道路拓寬工程，此經費仍待評估。

經發局強調，與大矽谷計畫產業面向互動較密切的單位如國發會、經濟部、數發部內閣首長雖有異動，但事務官階層的窗口都持續聯繫互動，並未受影響，未來透過既有窗口拜會新任首長，說明桃園的規劃與準備，扮演重要角色與中央共同合作推動桃竹苗大矽谷計畫。