台南市新營區復興路從小北百貨到交流道的機車道，常有汽車占用機車道的情事，警方為遏止違停亂象，將會加強取締，前天（21日）即已取締舉發12件。

新營復興路的機車道，常有駕駛人占用機車道，以便下車買東西或卸貨，但其行為不僅影響交通，還可能撞到經過的機車。

新營警分局表示，依據道交條例規定，違規臨停紅線、人行道、騎樓、交岔路口、公車招呼站10公尺、消防車出入口5公尺內臨停、不依順行方向臨停等，可依罰裁罰300至600元罰鍰；若臨停於機慢車優先道，罰鍰數額可提升900至1800百元。

此外，「機車優先道」是大型重型機車以外的機車優先行駛車道，其他車種原則上不得橫跨或占用行駛，汽車於機車優先道臨時停車，已是「占用」且妨礙通行，除警方發現將依法舉發外，也屬民眾可檢舉項目。

警方表示，針對復興路，未來每周規畫1次以上「清道專案」工作外，還會機動巡邏提高執法強度及頻率，提醒駕駛務必遵守交通法規，以免荷包失血。