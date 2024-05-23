大陸東部戰區就宣布23、24日進行台灣周邊海、空域軍演，賴清德總統23日在國防部長顧立雄陪同下勗勉海軍陸戰隊66旅，媒體詢問相關看法，賴清德沒有回應，顧立雄則表示，國防部本身有成立應變中心，也會隨時向他通報最新情況，會妥適因應。圖為國防部長顧立雄（中）與海軍總司令唐華（左）在賴清德總統抵達前交換意見。（陳麒全攝）
大陸東部戰區就宣布23、24日進行台灣周邊海、空域軍演，賴清德總統23日在國防部長顧立雄陪同下勗勉海軍陸戰隊66旅，媒體詢問相關看法，賴清德沒有回應，顧立雄則表示，國防部本身有成立應變中心，也會隨時向他通報最新情況，會妥適因應。圖為國防部長顧立雄（中）與海軍總司令唐華（左）在賴清德總統抵達前交換意見。（陳麒全攝）

大陸東部戰區就宣布今、明將進行台灣周邊海、空域軍演，賴清德總統23日在國防部長顧立雄陪同下勗勉海軍陸戰隊66旅，媒體詢問相關看法，賴清德沒有回應，顧立雄則表示，國防部本身有成立應變中心，也會隨時向他通報最新情況，會妥適因應。

賴清德步入66旅時，媒體喊話，賴怎麼看大陸發動軍演、是否針對就職演說等，賴清德並未回應。

顧立雄在賴清德抵達前短暫受訪，他說，國防部本身就有成立應變中心，所以他也有去應變中心了解狀況，之後再開行政院院會。顧立雄說，國防部隨時會跟他通報最新情況，會妥適因應。

大陸東部戰區就宣布23、24日針對台灣周邊海、空域進行「聯合利劍—2024A」演習，賴清德總統（前排中）23日在國防部長顧立雄（前排右二）、國安會秘書長吳釗燮（前排左二）、國安會副秘書長劉得金（前排左一）、海軍總司令唐華（前排左四）等人陪同下，勗勉海軍陸戰隊66旅，並與官兵們合影。（陳麒全攝）
大陸東部戰區就宣布23、24日針對台灣周邊海、空域進行「聯合利劍—2024A」演習，賴清德總統（前排中）23日在國防部長顧立雄（前排右二）、國安會秘書長吳釗燮（前排左二）、國安會副秘書長劉得金（前排左一）、海軍總司令唐華（前排左四）等人陪同下，勗勉海軍陸戰隊66旅，並與官兵們合影。（陳麒全攝）
中共對台軍演 張善政認賴就職演說敏感 盼實際行動紓解顧慮
大陸軍演 總統府回應喊「維持和平是兩岸責任」：有信心守護國家安全
共軍「環台軍演」若試射飛彈 呂禮詩：我們會收到警報嗎
#賴清德 #大陸 #軍演 #顧立雄 #國防部
透過【Google新聞追蹤中時新聞網