大陸東部戰區就宣布23、24日進行台灣周邊海、空域軍演，賴清德總統23日在國防部長顧立雄陪同下勗勉海軍陸戰隊66旅，媒體詢問相關看法，賴清德沒有回應，顧立雄則表示，國防部本身有成立應變中心，也會隨時向他通報最新情況，會妥適因應。圖為國防部長顧立雄（中）與海軍總司令唐華（左）在賴清德總統抵達前交換意見。（陳麒全攝）

大陸東部戰區就宣布今、明將進行台灣周邊海、空域軍演，賴清德總統23日在國防部長顧立雄陪同下勗勉海軍陸戰隊66旅，媒體詢問相關看法，賴清德沒有回應，顧立雄則表示，國防部本身有成立應變中心，也會隨時向他通報最新情況，會妥適因應。

賴清德步入66旅時，媒體喊話，賴怎麼看大陸發動軍演、是否針對就職演說等，賴清德並未回應。

顧立雄在賴清德抵達前短暫受訪，他說，國防部本身就有成立應變中心，所以他也有去應變中心了解狀況，之後再開行政院院會。顧立雄說，國防部隨時會跟他通報最新情況，會妥適因應。