南投縣議員簡千翔23日在縣政總質贈送南投縣長許淑華一塊滑板，指愛玩滑板運動的年輕人很多，不過一直缺乏適宜場地，建議縣府研議興建極限運動公園；南投縣議員林儒暘建議，將直排輪、兒童滑步車併入規畫。南投縣長許淑華表示，將尋覓適合場地，請相關部會研議。

簡千翔說，南投愛玩滑板運動的年輕人很多，不過一直缺乏適宜場地，建議縣府研議興建極限運動公園。（楊靜茹攝）

簡千翔說，都市愈大，鄉下就愈小，所以六都發展愈來愈大，周邊縣市也逐漸被邊緣化，為了不被邊緣化，就應該要發展地方特色，南投縣的特色是什麼？南投縣自然資源豐富，很適合慢活，另外次文化如嘻哈風音樂、滑板運動等，或許次文化可以成為南投的特色，吸引外縣市來觀光，成為非主流王者。

簡千翔指出，很多南投人都跑到台中市豐樂公園玩滑板運動，所以極限運動公園應該有一定的市場，如南投市長張嘉哲預計在高速公路橋下規畫滑步車場域，或許滑板運動也可以相互結合。

南投縣議員林儒暘建議，將直排輪、兒童滑步車等運動項目，併入極限運動公園。（楊靜茹攝）

林儒暘認為，南投會展中心前的廣場，常有民眾溜直排輪、玩滑步車，希望能提供適合的場地讓孩子們練習，建議縣府若要興建極限運動公園，能將直排輪、兒童滑步車併入規畫。

南投縣長許淑華建議，可以將極限運動項目共融進南投市的寵物親善公園。（楊靜茹攝）

許淑華認為，南投市清潔隊附近有一塊面積約1.5公頃的國有及縣有地，規畫要興建寵物親善公園，目前正在進行第二期的興辦事業計畫及水保計畫，若要興建極限運動公園，極限運動項目也很多，建議可以極限運動項目共融進寵物親善公園，會期結束再邀議員一起會勘。