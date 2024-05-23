Uber Eats與保險領導品牌明台產物保險，今（23 日）宣布為 Uber Eats 上的外送合作夥伴量身定做的第一個第三人責任險方案已經取得保險主管機關核准，並且預計讓此方案於6月1日生效。

透過明台產物保險的第三人責任保險商品，Uber Eats外送合作夥伴在外送行程中如因意外事故造成第三方傷亡的情況，將有相關保險方案啟動相關處理和保障，保障期間為外送合作夥伴於Uber Driver App接受外送訂單之時起算，至外送合作夥伴完成外送或依據系統紀錄訂單被取消之時為止，前述終止時點以二者較早發生之時間點為準。每一意外事故體傷或死亡之最高保險理賠金額為4百萬元。

Uber Eats台灣代理總經理Karthik Vasudevan表示：「為外送合作夥伴確保彈性接單和安全保障是我們一直以來努力的重點，我們肯定明台產物保險帶領產業發展此保險方案，並且感謝相關主管機關積極審核通過，此為產業、主管機關協力合作為外送員提供保障的正面案例。我們將持續積極為外送合作夥伴在自由彈性工作型態基礎上，爭取更多基本權益保障。」

明台產物保險總經理陳嘉文表示：「很高興能成為業界第一家為Uber Eats平台廣大外送合作夥伴提供第三人責任險的品牌，這也是我們以企業社會責任為核心，突破許多挑戰而發展出的保險商品。感謝主管機關的指導並且核准通過。我們期待此保險方案能為社會帶來更多的安全防護網。」