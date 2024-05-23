台中捷運於昨（21）日上午發生持刀傷人事件，一名男子持刀在車廂內攻擊乘客，現場一名長髮男子見義勇為上前壓制，其他乘客也合力將嫌犯制伏。事後許多人讚賞該名長髮男子的行為，將其封為「英雄」。其實「長髮男」一詞在社群上原先是較負面的詞彙，但經過這次事件後許多網友紛紛表示「長髮男是英雄」、「不能再笑長髮男了」。究竟「長髮男」本來是什麼意思，在事件後網友對長髮男的觀感又出現什麼變化呢？跟著《網路溫度計DailyView》透過網路好感度分析一起來看看吧！

「長髮男」等於「渣男」？網路刻板印象成迷因梗

過去在社群上「長髮男」普遍帶給人負面印象，大家認知中的長髮男代表著花心、愛玩，尤其談論到感情話題時長髮男更會成為許多人嫌棄的群體；與之相關的標籤還有聽團、抽煙、玩樂團、刺青等等，在不少人心中長髮男就是渣男，還給人一種「裝模作樣」的感覺。

雖然這些只是出自於大家的刻板印象，不過這種標籤化的形象也漸漸演變成一種社群迷因梗，網路上可以看見許多和長髮男相關的梗圖，網友經常開玩笑表示「長髮男不要碰」、「長髮男去死一死」、「清朝因為整個國家都是長髮男才滅亡」，甚至還有人成立「長髮男受者者互助會」的臉書社團，或是在臉書上舉行「痛扁長髮男」、「針對長髮男發起留髮不留頭」的活動。

中捷事件翻轉長髮男形象！網路好感度提升

過去長髮男在網路社群上的形象偏向負面，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，中捷事件發生前，在「長髮男」近一年（2023/05/22-2024/05/20）的網路討論中，負面情緒高於正面情緒，好感度比值為0.88；而中捷事件發生後，可以看見「長髮男」近兩日（2024/5/21-2024/5/22）的網路討論正面情緒高過負面情緒，好感度比值為1.81。

從網路好感度分析中可以明顯看出，中捷事件使得網路上大家對「長髮男」的觀感產生變化，從原先的批評、訕笑轉為讚賞、佩服，不少人在事件後紛紛表示對長髮男改觀，「長髮男受害者互助會」特別發文表示「英雄可能沒有披風，但可能披著長髮」，也有網友留言表示這是「長髮男最光榮的一次」。

不扁長髮男了！網友發起「尊敬長髮男」運動

在臉書活動「痛扁長髮男」的討論區中，網友們也紛紛對中捷長髮男的行為表示讚賞，並表示「活動照常，但中捷英雄長髮男可除外」、「突然不想病扁長髮男了」、「今天大家不扁長髮男一天好了，明天再來」、「台中長髮男我的超人」、「這次力挺長髮男，respect」。

這次的中捷事件讓許多網友將該名長髮男子奉為「人民英雄」、「長髮男之光」，有人在臉書上發起「將5/21定為國際長髮男日」的活動，獲得許多網友響應。在Threads上也出現「尊敬長髮男」的hashtag，許多網友轉發中捷長髮男的相關貼文並在文末加上「尊敬長髮男」，對其表示肯定與敬重，可以說中捷事件讓長髮男在網路上的形象完全大翻轉。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月22日至2024年05月20日、2024年05月21日至2024年05月22日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『長髮男』相關文本進行分析，調查「網路好感度」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。