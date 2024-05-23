夢時代為支持在地農、漁、畜業的發展，即日起至5/30,在3F蛋型空間舉辦「夢見好屏好物」屏東物產展，首次與屏東縣工商發展投資策進會合作，集結黎記冰糖醬鴨、大花農場、東大興漁品等22家優質店家，規劃「嚴選伴手禮」、「特色老店」、「優質農漁畜產」及「文創商品」四大主題專區，讓更多民眾有機會深入認識屏東多樣且豐富的在地好物。

夢時代舉辦「夢見好屏好物」屏東物產展,吸引購買人潮。（圖片來源：夢時代提供）

夢時代即日起至5/30止，假3F蛋型空間舉辦的「屏東物產展」，現場網羅來自屏東各鄉鎮市豐富、多元的農漁畜牧物產。這次參展的「可可雅米巧克力工坊」堅持採用草生無毒方式栽培，多款商品曾榮獲世界知名巧克力大賽2023 ICA亞太區銅牌獎肯定；九如鄉種植有機食用玫瑰近十六年的「大花農場」，推出新鮮花瓣加工製成的花醬、多酚、精露、液態皂、花茶、蛋捲等商品；「雲山農園」則有肉桂茶飲及左手香露等；「天菊農場」以自然農法種植帶來天菊花茶禮盒及茶包等商品。

此外,還有不容錯過的是屏東勝利星村名店「本革工坊L.I.S.」，老闆擷取生活經驗，將象徵喜慶的傳統美食紅龜粿，化身為吸睛討喜又兼具實用性的紅龜粿造型皮革產品，深獲海內外消費者喜愛，為回饋夢時代的消費者推出指定商品買一送一優惠；來自高樹鄉的「活石生活創藝工坊」，將石頭、木材、金屬等素材透過其焊接專長，開發出紫檀木餐具組等實用好物；位於南州鄉的「芙玉寶」堅持使用植物皂基生產各式皂類及沐浴露等。

夢時代表示，為期12天的「夢見好屏好物」屏東物產展，現場集結屏東小農商品、伴手禮及創意手作商品，不僅可以買到荔枝蜜、松子蘿勒醬、黑鮪魚魚鬆、飛魚卵香腸、萬巒豬腳，以及產地直送的鮮奶等各式農漁畜牧產品，種類十分多元豐富。與此同時，針對夢時代APP會員亦推出獨享好康活動，在活動期間持「夢見好屏好物」APP活動券，至展區中任一品牌，單筆消費滿900元即可享50元現抵優惠；如於展區中消費滿1,000元，可持與會員同卡號發票兌換屏東好物乙份，贈品數量有限，送完為止，有興趣的民眾千萬別錯過。