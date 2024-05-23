立法院會明將續審國會改革法案，立院國民黨團總召傅崐萁今指稱收到線報，民進黨動員中南部黑道到台北，欲傷害在野黨立委。對此，民眾黨立委黃國昌稱未收到相關線報，但有名有犯罪前科者在立院電梯拍攝他後對外傳播，為此他正釐清該人意圖。

傅崐萁今稱收到線報，民進黨動員黑道到台北欲傷害在野黨立委，要求警政署派員保護。黃國昌今出席民眾黨記者會，會後受訪時說，目前未收到類似線報，但其他的事情，等他更確定來龍去脈，再跟大家報告。

黃國昌進一步說明，有一位犯罪前科者，在立院中興大樓電梯拍他，並對外傳播，他正釐清該人意圖為何。

另外，民眾黨團今天是否會輪值守議場門口？黃國昌表示，接下來黨團內部會議才有進一步討論，現尚無法回答。

至於日前黃國昌被拍到離開立院時，疑似有警察護送，他對此回應，沒有申請警察護送，但警政署幾天前的確有詢問他是否要申請隨扈，在他拒絕後，警政署主動表明自行派員護送，他依然拒絕。

他強調，這十幾年來，自己從馬政府時期走上街頭，得罪過媒體大亨、黑道，至今都沒申請隨扈。如果看到他跟立院駐衛警走在一起，是因感情不錯，偶爾他會問候是不是值班太辛苦。