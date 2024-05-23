國土計畫法上路後農地違法使用罰則將大幅提高，雲林縣多達8萬8000公頃土地被列為農一（優良農地）、農二（一般農地），雲林縣議員蔡東富等人今（23日）質詢，天文數字的罰則引起農民恐慌反彈，縣長張麗善表示，國土計畫法對農業最有貢獻的大縣無獎勵還祭出重度罰則，會組成專案小組蒐集意見保障農民權利。

蔡東富指出，雲林縣土地大多被畫定為農一、農二，農地發展權、使用權可預見將更受限，不僅如此，其中第38條規範未符合國土功能分區、分類使用原則的罰則比目前現行區域計畫法更重，雲林縣民為了保障全國糧食安全而受限，萬一違法還要被重罰，縣府應提出積極作為。

縣議員李明哲說，目前農地使用違反區計畫法開罰6萬到30萬元，未來違反國土法分3種程度，違反一般農業使用規定罰6萬到30萬元；未依使用許可使用罰30萬到150萬；未符合分區使用罰100萬到500萬元，而且無明確規範。

李明哲表示，農舍加蓋圍牆、加鋪面等常見違規問題，目前罰未明，公務員若為求自保而向民眾祭出最高罰則，動輒30萬元起跳甚至100萬元，縣府及縣議會面臨的民怨壓力將非常大，在明確的細部罰則出爐前，國土法不應匆促上路。

雲林縣長張麗善表示，國土計畫法中雲林縣提供平地面積66％大約是8萬8000公頃的農一、農二土地，對縣民已十分不公，罰則又大幅提高，形同懲罰農民。

張麗善說，縣府將組成專案小組針對國土法對農地使用的苛刻規定、罰則，站在農民立場全力爭取，她上任以來屢向中央倡議要有「農業權」補貼，盼中央有善意回意。

議長黃凱表示，國土計畫法將在2025年施行，雲林縣正積極發展農工商產業，若以內政部現行畫設版本施行，是嚴重箝制雲林的發展；針對國土計畫功能分區、農地農用分配比例及其對等補償、農民權益與收益保障等相關配套措施都未臻明確，盼中央討論釐清。