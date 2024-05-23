嘻哈男團BSB（A.K.A. Bad Stray Boyz）由SAVAGE. M馬克、FRαNKIE阿法、阿夫Suhf、艾蜜莉AMILI組成，於520這個象徵愛情的日子，發行新歌〈來我家聽 DEMO〉，該曲諷刺某些不事生產的饒舌歌手不把精力放在做好作品，反而肖想騙吃騙喝騙女生的亂象。

成立饒舌男團契機，來自SAVAGE. M馬克某次的玩笑話，認為四個人組在一起必定能有不同於個人的新火花，拍打仔主理人賴皮表示：「他們四個在個人角色時，就是大家認知中的『饒舌歌手』，但以團體姿態出現時，卻有種很難形容卻又合理的 『男團』 感，而不只是一個『饒舌團體』，這是我認為他們自己都不知道的特質。」因此拍板定案這個企劃，未來最大的期待是能以「男團」之姿登陸台北小巨蛋，誓言與原子少年比拼，成為風靡萬千少女的偶像。

BSB發行新歌〈來我家聽 DEMO〉。（圖／拍打仔提供）

提到新歌創作靈感， SAVAGE. M馬克語帶玄機表示：「我們在創作的時候會產出所謂的DEMO，坊間流傳會有歌手找女生去家裡給她們聽DEMO，這首歌的主題就這樣誕生了。」FRαNKIE阿法則說：「這歌就是在笑一些所謂『饒舌歌手』不把精力和重點放在做好作品，以為可以因為做了幾首歌就肖想騙吃騙喝還有一些額外附加價值。」歌詞直白點出圈內某些檯面上看不見的「故事」。

有趣的是，此次MV邀請台灣AV女優胎尼擔任女主角，為畫面增添不少看點。胎尼表示：「很開心可以跟他們一起拍攝，之前看《大嘻哈時代2》時就有關注他們，能夠出演他們的作品非常榮幸！」她更透露對團員們的觀察：「我覺得馬克跟阿法的反差萌蠻可愛的，馬克看起來很兇，但實際上是很會照顧人的溫柔大哥；阿法本人高又帥但偶爾會有為了掩飾害羞的耍帥，靦腆得很可愛。」更虧艾蜜莉AMILI年紀太小，連胸部都不敢看；阿夫Suhf則跟螢幕上沒什麼差異，很健談。