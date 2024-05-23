台灣第1所立案的基督教博雅教育學院－台北基督學院，今年迎來第64屆畢業生。5月23日，學校特別舉辦「梅樹培育傳承活動」，邀請學生、教職員及在地的福德里里民共同參與，在校園內種下梅樹樹苗。活動旨在勉勵學生如同小樹般堅忍不拔，最終成為結實豐碩的大樹，象徵學校開枝散葉，培育出更多接受基督教育的人才。

台北基督學院創辦人賈嘉美牧師當年認為，台灣需要一所以基督教教育為根基的大學院校。經過8年募款，終於在民國48年創立基督書院。此次梅樹分植活動正是紀念賈嘉美牧師逝世42周年的系列活動之一，緬懷他投身基督教高等教育的精神與理念。

代理校長車龍淵伉儷（左）與幾位畢業生代表參與「梅樹培育傳承活動」。（台北基督學院提供／張鎧乙新北傳真）

代理校長車龍淵指出，部分梅樹樹苗被栽置於盆栽中，讓參與者可以帶回去照顧，並提醒師生們不忘初心。董事長黃文鴻藉此勉勵學生認真投入各個領域，最終成為社會的堅定力量。

此次活動吸引眾多師生與社區居民的參與。4年級英文主修的史恩亞表示，參與這次具有傳承意義的活動，讓他感到興奮。他從小在家自學，是校內少數非華人血統的學生，他希望通過這次活動貢獻力量，讓校園成為他的第2個家鄉。剛當選學生會會長的1年級學生張鎬澄表示，這次活動大大增加他對學校的向心力與認同感。

福德里里長吳穎綸表示，近幾年來基督學院與社區里民保持良好的關係，學校經常提供場地與餐點服務，這次的梅樹培育與傳承活動進一步豐富社區故事。

在學院任職30年的圖書館長潘怡娟表示，校園中的梅樹象徵著堅忍不拔的精神。每年梅花盛開時，校園充滿淡淡幽香，師生們會一起採果製作脆梅和梅子酒，共享成果與喜悅。30年前，校園綠美化計畫將原來毀損的高大喬木替換成果樹，改變學院的四季景致。潘館長體悟到，「生命的淬鍊與傳承都是神的恩典」，這些梅樹如同她的孩子一般，見證學院的成長與變遷。