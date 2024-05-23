「開水小姐」擁有實況主、主持人和網紅等斜槓身份，她擔心粉絲們幾乎快忘了自己的歌手身份，今年宣告以「個人歌手」之姿推出新專輯《水水》，這是她相隔10年才迎來的新專輯，更是她出道多年來的首張個人專輯，希望用音樂呈現真實的個人狀態。

她於上週末在後台咖啡舉行「《水水》專輯發表會」，一口氣演唱13首歌曲，開水小姐睽違5年舉行演唱會，邀來鳳小岳擔任嘉賓，她透露原本以爲對方只是隨口答應，沒想到演唱會一個月前，鳳小岳突然詢問：「那我當天要唱什麼？」開水小姐才知道對方是「認真的」，讓她驚喜直呼：「根本是天使！」

開水小姐推出新專輯《水水》。（圖／吳老闆影像創作提供）

開水小姐在音樂界有「翻唱紅人」、「Feat女王」等稱號，也意味著過去她的音樂多是和別人合作，終於有機會推出個人專輯，她談到專輯的理念：「自由自在不受任何束縛的做自己當下想做的音樂、想唱的歌！」也希望讓粉絲看到她的成長，「某種程度上也是對自己歌手生涯一個負責任的表現。沒有自己的創作專輯，這怎麼可以。」

專輯《水水》製作過程中，開水小姐面臨許多困難，她坦言最大的困難就是「金錢」，畢竟製作音樂需要投入大量資金，「不確定自己的資產投入音樂以後，會變成什麼樣的形狀。會平平無奇嗎？會中嗎？我會對自己失望嗎？我會對職涯絕望嗎？」這些不確定性，加上她對未來的擔憂，成為製作過程中最具挑戰性的一部分，她不禁感嘆：「心魔堪比錢困難。」

幸運的是，開水小姐這次遇到了如同貴人般的製作人粉內，製作人粉內除了參與此次演唱會演出，更推薦鳳小岳成為「《水水》專輯發表會」的嘉賓，起因是製作人粉內有參與鳳小岳的演唱巡演，開水小姐說：「我在某一場鼓起勇氣打招呼，因此有了一面之緣。」製作人也幫忙開口詢問鳳小岳是否有意願來當開水小姐的演唱會嘉賓，沒想到鳳小岳一口答應，原本大家以爲行程滿檔的他只是隨口說說，沒想到能美夢成真。

開水小姐和鳳小岳合唱專輯主打歌〈海王星〉和鳳小岳〈風車〉，開水小姐表示鳳小岳練團時相當認真，即使在入圍金曲獎最佳新人當天，開水小姐傳訊息表達祝賀，他回傳的訊息中也都在討論演唱會當天的表演細節。演出當天兩人在台上才進行「第一次聊天」，鳳小岳驚訝開水小姐健談的程度，笑言：「沒想到這是一個Talking的場合！」他也鼓勵開水小姐：「你太沒自信了，要有自信不要自嘲。」開水小姐立刻放話，「那等下唱〈風車〉，我會比原唱更像原唱！」

她非常珍惜這次能夠用歌聲再度和粉絲近距離交流的時間，最近甚至一一回覆粉絲們的訊息，拼了命「親自拜票」，只是沒想到這樣的行為甚至引來網友取笑「太努力了吧」、「有這種必要嗎」？不過她表示不會因此把這些話放在心上，對於許久未見面的歌迷，開水小姐只想讓大家看見她這幾年來的努力。