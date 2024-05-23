澎湖七美珊瑚產卵大爆發，連雙心石滬也有粉紅派對，圖為23日到七美臥牛浮潛區的遊客，不畏空氣中瀰漫的腥臭味，照樣走入這片粉紅海域浮潛。（夏德順提供／許逸民澎湖傳真）

因擁雙心石滬人文資產而有愛情島之稱的澎湖七美島海域，日前再度上演珊瑚產卵盛事，粉紅色的珊瑚精卵將七美的臥牛到雙心石滬海域染紅，雖然讓到此遊玩參觀的遊客，被迫聞到空氣中的腥臭味，卻也看見珊瑚對生命延續的美好，甚至無懼這腥臭，照樣下海浮潛。

澎湖的珊瑚生態多樣性高，且孕育豐富的海洋資源，但近年來因人為破壞及氣候變遷等因素，珊瑚資源量急遽下降。以墾丁而言，每年媽祖生（農曆3月23日）前後是珊瑚產卵大爆發之時，至於澎湖與北部海域的則會延後一個月。

澎湖海域從今年4月底起，自西嶼橫礁海域、七美月鯉灣、臥牛灣及鎖港杭灣及重光媽祖園區海域等，都陸續出現珊瑚產卵的紅潮奇景。其中七美海域的粉紅浪潮，更是繼4月24日後再度大爆發，也讓23日到七美雙心石滬旅遊的遊客大感興奮。

當地民眾就指出，每年都會出現珊瑚排卵，但通常只生「一胎」的臥牛珊瑚媽媽，今年已經三度被發現珊瑚產卵，滿潮時，卧牛浮潛區更呈現紅潮一片，應該是七美海水特別乾淨。

學者指出，全台珊瑚約有30餘種，並以軸孔珊瑚為大宗，珊瑚為何會一起生殖和什麼原因誘發，至今還是謎，推測主要還是天氣、水溫、太陽和月亮都有關係。而同時大量產卵，靠著風力推送聚在一起，則是靠著卵海戰術，讓珊瑚自己的精卵可以跟別人的交配，不會造成基因窄化可以比較強壯，等形成受精卵後，再找適當海域附著。所以看到海面上成片的珊瑚精卵束，不代表下方就會有珊瑚，或是來自這些珊瑚。

農業部水產試驗所澎湖漁業生物研究中心主任謝恆毅表示，澎湖位處亞熱帶，因此珊瑚礁群產卵期，會隨珊瑚礁的生殖腺與水溫變化，分批持續產卵，依照最近2年的紀錄，澎湖海域今年珊瑚產卵期，也可能會持續至6月間，所以澎湖海岸線可能處處都有驚喜，隨時都有機會與粉紅派對約會。