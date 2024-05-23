台南市林姓、陳姓2名女子原為同志情侶，日前因故分手，兩人交往時一起販毒，遭藥腳指控，警方22日分別在永康區、安南區逮獲林、陳2人，其中進入林嫌家時，驚見屋內已有警察同事蒐證，詢問下才知林嫌家中正好遭竊報警。依毒品罪嫌將2人帶回移送台南地檢署偵辦。

林、陳2女同為50歲，原為一對毒鴛鴦，吸食海洛因同時也四處販毒，遭藥腳指控，警方調查期間，2人拆夥分居，各自找新對象同居，前者住永康、後者住安南區。

兩人分開仍持續吸食毒品，警方早已鎖定2人住處，22日分頭將其逮捕歸案。

其中在永康區逮捕林女時，驚見屋內早有一堆警察，還以為被他單位捷足先登，偵辦專案小組內心一陣扼腕，但在詢問後，才知道林女半小時前家中遭小偷，雖然損失財物不多，但林女的新同居女友堅持報警，警方前來採證。

陳女落網時正值毒癮發作，躲在房內不出，經過警方多次叫門才開，眼見她精神不濟連回答問題都有困難，警方只好先帶他去執行美沙酮替代療法治療，後續偵辦才順利。

前任伴侶因毒品案在警局重逢，兩人同處在留置室內一夜，彼此欲言又止，最後保持沉默，遭依毒品罪嫌搭警車到台南地檢署。

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