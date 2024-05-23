聯合國酷刑和其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰特別報告員愛德華茲（Alice Jill Edwards）22日表示，英國高等法院裁決「維基解密」創辦人亞桑傑（Julian Assange）可繼續在英國上訴，是一項令人欣慰的決定，但她也警告此案尚未完結。

愛德華茲表示：「我支持英國高院允許此案進行全面上訴的決定。這是一起相當複雜的案件，但核心是人權問題。本案涉及社會應有的價值觀，以及是否應該對揭露潛在戰爭罪行的人給予保護」。

亞桑傑現年52歲，2006年創辦「維基揭密」網站。 維基解密2010年曝光大量阿富汗戰爭和伊拉克戰爭期間的美國外交電報和美軍機密文件。亞桑傑隨即身陷官司，美國指控他17項間諜罪和1項不當使用電腦罪名， 他2019年在英國被捕後入獄，美國隨後要求引渡。

英國高等法院3月26日宣布延後裁決亞桑傑引渡赴美案。法官表示，將給予美國3週時間，保證亞桑傑不會被判處死刑、受到美國憲法第一修正案保護（禁止國會制訂任何法律妨礙宗教、言論、新聞與集會自由，或干擾及禁止向政府請願的權利）。美國4月根據英國高院要求，提供上述保證。

英國高院20日裁決，由於美國提供的保證並不充分，亞桑傑的上訴將重新審理，目前他暫時無法被合法引渡至美國接受指控。

愛德華茲先前呼籲英國政府採取一切必要措施保護亞桑傑的生命安全，並保障他的身心健康。她表示：『這場曠日持久的法律訴訟對亞桑傑的健康造成了嚴重影響。我希望相關政府，包括他的故鄉澳洲能夠達成協議，而不是繼續進行漫長的法律訴訟」。身為酷刑問題特別報告員，愛德華茲將繼續密切關注此案。

特別報告員是人權理事會特別程序的一部分，特別程序是聯合國人權系統中最大的獨立機構，報告員不屬聯合國工作人員，獨立於任何政府或組織。他們以個人身分行使職責，不因其工作而收到酬勞。