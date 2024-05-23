立法院朝野近日為了審查國會改革法案發生激烈衝突，部分民眾選擇前往立院外聚集表態，也有些人扛著生活重擔無力關心時事。一位10年前曾參加太陽花學運的母親分享，如今她有身孕還要帶1歲的寶寶，下班後把小孩搞定就已經沒有力氣了，結果卻被以前的朋友瘋狂指責沒到立院去關心時事，讓該位母親不知到底如何跟對方爭論，只能選擇把對方封鎖，並感嘆「我剛剛失去了一個朋友」。

一位母親昨（22）日在社群軟體「threads」透露，過去的朋友來訊詢問怎麼沒到立院外集結，她告知小孩目前才約1歲，她肚子裡也正在懷2寶，下班後把小孩照顧好就已費盡力氣，很難再額外花時間去了解時事，結果遭對方嗆「我不認為懷孕跟要顧小孩是可以不關注國家大事的藉口耶其實，你真的變很多」。

「連自己國家都不關心的話這種小孩可以丟了，反正你肚子還有一個，重新來過，哈！」該名友人直言對原PO的轉變感到很失望，「難怪大家說不婚不生才是最好的，不然都為了家庭失去自我」、「其實蠻可惜的，感覺你完全就是被家庭綁住」、「以前看到你在當老師的時候還蠻佩服你的，現在沒看到你有什麼貢獻」。

友人一連串的痛罵讓原PO不知如何是好，只能將對話截圖後上網分享，並說「我剛剛失去了一個朋友，傻眼到無法整理腦袋的情緒再打成文字，但我想應該有人知道我的心情」。

「我也沒有心力去跟任何人爭論什麼！」此事引起關注後，原PO在留言處補充說明，以前自己也是比較偏激的人，10年前曾站在立法院外，更曾對不關心政治的母親感到生氣，但如今自己已踏入家庭、生了小孩，也許跟這位友人已經是不同世界的人了，只能選擇先暫時封鎖對方，「現在身為一個內心比較敏感的孕媽媽，我沒辦法接受的是叫媽媽丟掉孩子，開玩笑也不行」。