台南市正副議長涉賄遭檢察官起訴，一審判決無罪，台南市議員蔡宗豪等3人提行政訴訟，請求確認台南市議會與邱莉莉、林志展間的議長、副議長法律關係不存在，最高行政法院定，2人依法沒有喪失議長及副議長身分，判決駁回蔡等3人的請求，全案確定。

中央選舉委員會在2022年12月2日公告台南市議會第4屆議員當選人名單，市議會在同年月25日舉行議員宣誓就職典禮及議長、副議長選舉，經全體議員互選的結果，由邱莉莉及林志展分別當選議長及副議長，該2人並於同日宣誓就職、交接印信，後來經行政院核發當選證書。

蔡宗豪等3名議員，都出席議員宣誓就職典禮並參與議長、副議長的選舉，其等事後主張議長邱莉莉及副議長林志展共同違反選罷法第100條第1項的投票行賄罪，選舉結果應屬無效，而提起行政訴訟，遭駁回後提起上訴，請求判決市議會與邱莉莉、林志展的議長、副議長法律關係不存在。

最高行政法院認為，邱莉莉、林志展雖因涉選罷法的投票行賄罪嫌，而經檢察官提起公訴，姑不論其等已經台南地院第一審刑事判決無罪，遑論其等未因構成解職要件而經行政院依法解除台南市議員的職權。

最高行政法院指出，邱莉莉、林志展也沒有其他事由（例如辭職、任期屆滿、死亡、司法懲戒撤職或被罷免等）而喪失議長、副議長身分，市議會與議長、副議長的法律關係仍有效存在，判決駁回訴訟，全案確定。